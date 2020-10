Lino Golden a început să facă bani singur

Lino Golden și Mario Fresh, ”copiii de suflet” ai lui Alex Velea, i-au întors spatele omului care i-a luat sub aripa lui de când erau doar niște copii și i-a adus la statutul de superstaruri.

Întâmplător sau nu, atât Lino cât și Mario au ales să plece din Golden Boy Society, labelul inventat de Alex Velea special pentru ei, după ce amândoi și-au deschis firme prin care au început să încaseze bani din spectacole și apariții la tv sau în mediul online.

Mario Fresh, încasări mai mari decât Lino Golden

WOWbiz.ro vă prezintă în exclusivitate sumele pe care Lino Golden și Mario Fresh le-au încasat în ultimii doi ani. Este vorba de sume mari de bani, mai ales că vorbim despre niște tineri care sunt, totuși, la început de drum.

Lino Golden, pe numele lui real Radu Cârstea, este acționar în două societăți. ”Lino Golden Music SRL” este înființată în 2018, are sediul în Brașov, are ca obiect de activitate ”interpretare artstică (spectacole) și nu are angajați. În anul înființării, compania a avut o cifră de afaceri de peste 155.385 lei (peste 30.000 euro) și un profit de 136.240 lei. Societatea avea și datorii de 4.716 lei la momentul bilanțului. Pentru 2019, firma nu și-a declarat veniturile.

Anul trecut a apărut și firma ”Booking Lino Golden SRL”, unde Cârstea mai are un asociat. Societatea nu și-a declarat, însă, veniturile aferente anului trecut.

Mario Fresh, pe numele lui real Mario Gălățanu, și-a deschis și el o societate, în 2019, cu sediul la Iași. ”Mario Fresh Music SRL” a făcut performanță anul trecut, cu o cifră de afaceri de 242.807 lei (circa 50.000 euro) și un profit de 198.908 lei. Firma are ca profil tot ”activități de interpretare artistică (spectacole)” și are zero angajați.

Alex Velea, mai mulți bani decât Lino și Mario la un loc

Pe de altă parte, ”GoldenBoy Concept SRL”, firma deținută de Alex Velea, a înregistrat în anul 2018 o cifră de afaceri de 938.911 (aproximativ 190.000 euro) și un profit de 383.896. Firma lui Velea are un singur angajat și datorii de 86.416 lei. Bilanțul pentru anul fiscal 2019 nu este însă disponibil.

Mario Fresh a crescut în casa lui Alex Velea

S-au certat Alex Velea, Lino Golden și Mario Fresh de la bani? Până acum, nu au existat indicii în acest sens iar apropiații vorbesc mai degrabă despre un conflict pornit de la dispute de natură personală. Pe de altă parte, între cei trei nu era doar o relație de prietenie ci și un business care producea mulți bani. Ca în orice divorț, atunci când s-a produs ruptura, protagoniștii s-au gândit și la posibilele pierderi pe care le vor avea atunci când vor rămâne pe cont propriu.

Lino Golden și Mario Fresh au lucrat cu Alex Velea din anul 2015. Acesta nu doar că i-a lansat în lumea muzicii dar i-a și găzduit în casa lui și a Antoniei până când cei doi ”s-au făcut mari” și s-au mutat singuri.