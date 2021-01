Câți copii are Simona Hapciuc de la Survivor România 2021. Faimoasa este mamă singură, după ce a fost părăsită de iubit

ian 31, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Faimoasa Simona Hapciuc este una dintre cele mai puternice concurente de la Survivor România 2021. Vedeta demonstrează că are un caracter de fier și în afara competiției și că poate trece peste orice greutăți.

Câți copii are Simona Hapciuc de la Survivor România 2021

Simona Hapciuc are o poveste de viață dramatică, pentru că a trecut prin multe încercări și a reușit de fiecare dată să iasă cu fruntea sus din probleme. Actriță și antrenor de fitness, faimoasa a fost părăsită de iubitul ei, Ionuț, după ce acesta a aflat că ea a rămas însărcinată.

În prezent, concurenta are un băiețel pe nume Dimitrie pe care l-a crescut singură, după ce tatăl acestuia a refuzat să-l accepte. Bărbatul a batut în retragere încă din momentul când a aflat că Simona Hapciuc îi poartă copilul. Totuși, blondina și-a dorit mult să păstreze sarcina, ceea ce a și făcut.

Simona Hapciuc de la Survivor România 2021 copil

Faimoasa este convinsă că tânărul a fost influențat de mama lui să o părăsească . „El nu și-a cunoscut copilul, a decis să se retragă complet, eu am decis să nu-l caut, să nu-l dau în judecată pentru paternitate, pentru penisa alimentară. Dacă va simți el, la un moment dat, să facă acest lucru, atunci sigur va veni către copil.

Problema nu a fost el, pentru că el și-a dorit foarte mult copilul, amândoi l-am dorit, nu s-a întâmplat să rămân însărcinată, am lucrat să rămân însărcinată... Problema e că între timp a intervenit mama lui. Ea a fost tot mamă singură, tatăl lui l-a părăsit când el avea trei luni. Mama lui, efectiv, și-a transpus toată iubirea și toată viața către fiul ei. Din ce am observat din discuțiile cu ea, simte nevoia să se răzbune pentru ce a trăit ea și să facă și pe altcineva să simtă durerea prin care a trecut ea. Din discuțiile cu ea am înțeles că eanu accepta sub nici o formă ca Ionuț să aibă o nouă familie” , a dezvăluit

Simona Hapciuc într-un interviu pentru un post de televiziune.

Simona Hapciuc: „Nu-i port ranchiună”

Simona Hapciuc susține că tatăl copilului ei și-ar fi dorit în realitate copilul, însă mama lui l-a influențat într-un mod negativ. „Pentru el simt foarte multă milă, pentru că știu că nu e ce-și dorește. El și-a dorit copilul, când am rămas însărcinată eu i-am văzut fericirea de pe chip. Stăteam cu orele să vorbim despre acest copil, știu că nu a fost alegerea lui și a fost mama lui care l-a influențat 100% și tocmai de asta nu-i port ranchiună. El încă este un copil, mama lui nu l-a lăsat să se maturizeze”,a mai spus Simona Hapciuc.

Vedeta a reușit să-și crească frumos băiețelul care este lumina ochilor ei. „Cu ocazia aniversării de 31 de ani, Simona Hapciuc a mărturisit că tot ce își dorește este ca fiul ei să fie fericit. „Ce-mi doresc la 31 de ani? Vă gândiți instant la Survivor, nu? Da, îmi doresc și să câștig @survivorromania.oficial , dar nu aceasta este dorința mea la 31 de ani.

Mai presus de a câștiga Survivor , îmi doresc ca Dimitrie să fie fericit, îmi doresc ca această provocare, ce ne include pe amândoi și pe care am acceptat-o cu inima îndoită, să nu lase nici o lacrimă de dor să curgă din ochii lui. Îmi doresc ca, oricare ar fi perioada pe care o voi petrece departe de el, pt el să treacă precum o adiere a unui vânt de vară, ușor și plăcut”, a scris actrița pe Instagram, înainte de a pleca în Republica Dominicană.

Date Biografice Simona Hapciuc

Vârstă Simona Hapciuc: 31 de ani

Înălţime Simona Hapciuc: 1,66 m

Greutate Simona Hapciuc : 65 kg

“Sa fiu o supraviețuitoare, nu a fost niciodata o opțiune pentru mine, ci o obligație de a ma ridica singura din toate mizeriile in care am fost lasata. De la a dormi pe strazi și a sta nemancata cu zilele, pana la a-mi forma acest caracter care a dus la a fi o mama minunata si o sportiva complexa. Am reușit sa le fac pe toate, iar participarea la <Survivor Romania> este un test final, prin care voi aduce rezistența mea fizica si psihica la cel mai inalt nivel pentru a-mi dovedi in primul rand mie ca eu pot orice”, spune Simona Hapciuc.

Telespectatorii vor putea urmări reality show-ul filmat în Republica Dominicană, cinci zile din șapte. Mai exact, emisiunea Survivor România 2021, sezonul 2, va fi difuzată în fiecare miercuri și joi, de la 22:00, și de vineri până duminică, de la ora 20:00 la Kanal D.