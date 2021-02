Câți copii are Vali Vijelie. Manelistul este mândru de moștenitorii săi FOTO

feb 1, 2021 Autor: Elena Popescu

Câți copii are Vali Vijelie. Manelistul este mândru de moștenitorii săi, chiar dacă uneori a fost mai autoritar cu aceștia.

Câți copii are Vali Vijelie

Vali Vijelie este unul dintre cei mai celebri artiști de manele din România.

Artistul are patru copii și se mândrește cu aceștia. Vali Vijelie este căsătorit și are doi copii cu actuala sa soție , iar ceilalți doi băieți ai manelistului sunt dintr-o relație anterioară.

Artistul susține că are niște copii responsabili și muncitori, lucru pentru care îi mulțumește soției sale, care s-a ocupat de creșterea lor.

“Sunt foarte realist. Am cea mai frumoasă meserie din lume, fac oamenii fericiți, cât voi mai putea. Când nu voi mai putea, are cine să-mi ducă mai departe numele. Am cea mai frumoasă familie din lume, copii responsabili și muncitori și asta datorită muncii soției mele, căreia îi voi mulțumi mereu. Carmen s-a ocupat de educația copiilor, de pregătirea și formarea lor, eu am fost mai mult pe drumuri și cu recompensele. Mi-aș fi dorit să o ajut, însă sigur n-aș fi putut s-o fac atât de bine cum a făcut-o ea”, a mărturisit Vali Vijelie.

Vali Vijelie nu își răsfață copiii

Vali Vijelie are niște copii responsabili pe care i-a învățat să prețuiască banul și lucrurile pe care le primesc.

Așa că copiii manelistului nu sunt răsfățați în vreun fel.

“Fata și băiatul meu prețuiesc banul, iar dacă au primit un lucru, chiar și ceva scump, înseamnă că l-au meritat. Nu sunt răsfățați și învață bine. Cati a luat bacalaureatul cu o medie bună și sunt foarte mândru de ea”, a mai spus manelistul.

Vali Vijelie a avut o copilărie grea

Vali Vijelie provine dintr-o familie săracă. Manelistul a crescut alături de bunica și de frații săi. În timpul vacanțelor școlare, era nevoit să muncească la o fermă de ambalat fructe din Giurgiu, ba chiar la munca câmpului, pentru a-și asigura rechizitele școlare.

În prezent, Vali Vijelie este unul dintre cei mai renumiți artiști de manele din România.