Câți urmăritori are Radu Siffredi. Noul iubit al Oanei Matache organizează sesiuni live pe Twitch

In articol:

Radu Siffredi este noul iubit al Oanei Matache. Cei doi par să se înțeleagă extrem de bine, chiar dacă mama artistei nu este de acord cu relația lor. Nu mulți știu despre Radu Siffredi că este creator de conținut.

Câți urmăritori are Radu Siffredi

Tânărul este destul de cunoscut pe Instagram și organizează sesiuni live pe Twitch.

Radu Siffredi, pe numele său real Radu Mihai Bădilaș, are 28 de ani și provine din Galați. Tânărul activează în publicitate și este de profesie editor video și „director of picture”. De asemenea, Radu Siffredi este și creator de conținut. Iubitul Oanei Matache are are aproape 10.000 de followers pe Instagram și obișnuiește să organizeze aproape zilnic sesiuni de live pe Twitch.

Citește și: Cum se înțeleg Oana Matache și Radu Siffredi. Cei doi formează un cuplu, în ciuda celorlalți

În trecut, Radu Siffredi a mărturisit că a avut mai multe job-uri. Visul său de mic copil a fost să devină actor, însă un accident pe care l-a avut în adolescență l-a oprit din a urma această meserie.

Citeste si: O fetiță româncă, rănită grav pe o pârtie de schi din Bansko și transportată de urgență la București- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

„Eu sunt la bază editor video, așa am început, am lucrat cu streameri cunoscuți Silviu Faiăr, Zlăvog și am făcut și publicitate și reclame. La momentul de față sunt director of picture, adică filmez. Eu am terminat liceul de teatru și visul meu de mic, a fost să mă fac actor, lucru pe care am fost nevoit să-l abandonez pentru că am avut accidentul și mi s-a spus din start că din cauza danturii, nu mai am dicție. Am plecat din țară și am avut niște joburi de care nici nu-mi este rușine: am spălat veceuri, am făcut zidărie, am dus farfurii la masă. Joburi de emigrant.", a povestit Radu Siffredi pe Twitch.

Câți urmăritori are Radu Siffredi. Noul iubit al Oanei Matache organizează sesiuni live pe Twitch [Sursa foto: captură Twitch]

Drama prin care a trecut Radu Siffredi în adolescență

Puțini cunosc drama pe care a trăit-o Radu Siffredi în adolescență. Iubitul Oanei Matache a avut un accident la 16 ani, în urmă căruia și-a pierdut aproape toată dantura. Tânărul a fost nevoit să suporte bullying-ul colegilor de la școală timp de doi ani, cât nu a avut dantură.

Citește și: Ce a apărut pe contul lui Răzvan Miheț, la scurt timp după ce Gina Matache a declarat că îl consideră încă ginerele ei. Toată lumea îl sfătuiește să lupte pentru custodia copiilor: "Ține-i departe de mediul toxic în care trăiesc"

Citeste si: „Ia copiii.” Ce a apărut pe contul lui Răzvan Miheț, după ce a mers în weekend să își vadă copiii! Ce a aflat tânărul de la prietenii săi despre soția sa, Oana Matache, și despre iubitul acesteia- kfetele.ro

Citeste si: Urări de 8 Martie 2023: Mesaje şi felicitări superbe pentru femeile dragi- mama, iubită şi soţie. "La mulți ani!”- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum a reacționat Clara Chia Marti când a fost întrebată dacă Pique încă o mai caută pe Shakira- radioimpuls.ro

„Am avut parte de bullying, pe care nu l-am luat chiar atât de grav, pentru că eram un băiat pus pe glume și am crescut în Galați. Totuși, timp de doi ani, eu nu am avut dantură, și mi se spunea „Ahaha, nu ai dinți!”, „Îți cad dinții din gură!”. Carisma m-a ajutat să-mi păstrez prietenii lânga mine, să am prietenă în vremea aceea. Ani mai târziu, psihologul mi-a spus că m-a afectat.

Și până în ziua de azi sunt foarte conștient de dantura mea. Am avut un accident la 16 ani și mi-am pierdut dantura și aproape viața, și am opt implanturi și două reconstrucții faciale. Am unele momente în care mi-e rușine să zâmbesc”, a spus Radu Siffredi.

Câți urmăritori are Radu Siffredi. Noul iubit al Oanei Matache organizează sesiuni live pe Twitch [Sursa foto: Instagram]