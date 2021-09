Catinca Roman, dezvăluiri cutremurătoare: „Am trecut prin violență domestică!”

In articol:

Catinca Roman a făcut dezvăluiri nemaiștiute despre viața ei, în cadrul emisiunii „În Oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță. Vedeta a vorbit atât despre familia ei, cât și despre foștii parteneri. Fiica vitregă a lui Petre Roman și-a ales de-a lungul vieții parteneri mult mai tineri decât ea.

Ea a mărturisit că sarcina nu a fost una planificat, însă a căzut de comun acord cu partenerul de la vremea respectivă să păstreze copilul.

„În liceu eram fata nepopulară, introvertă. În momentul în care am crescut, probabil din frustrările și neisguranța mea ca femeie, am vrut să contrabalansez prin parteneri care erau râvniți de altele. Nu prea a fost dragostea, însă întotdeauna am avut o frică și am ales calea sigură.

La momentul respectiv a fost un act de rebeliune (n. red. relația cu tatăl Calinei). Sarcina a fost întâmplătoare, nu a fost programată, dar am căzut de comun acord să o păstrăm”, a declarat Catinca Roman, la emisiunea „În Oglindă”.

Catinca Roman, agresată de către partener: „Prima palmă pe care am primit-o...”

Catinca Roman a mărturisit că a fost victima violenței domestice, în special cea psihologică, mai mult decât fizică.

„Sunt mai mulți (n. red. parteneri de care nu vrea să își aducă aminte) pentru că mă pun în oglindă cu starea mea sufletească de atunci. Din fiecare experiență am încercat să învăț ceva. În timp, tot m-am ales cu ceva. Da, am trecut prin violență domestică, prin abuz psihologic mai mult. Aici m-a ajutat foarte mult educația primită acasă și foarte mult felul în care mi-a schimbat metalitatea contactul cu societatea occidentală.

Abuzul psihologic poate fi foarte subtil și foarte pervers. El poate să înceapă de la mici remarci, lucruri care afectează stima de sine și el poate ajunge la niște cote foarte înalte, la care se țipă, se înjură, se folosesc cuvinte jignitoare”, a dezvăluit vedetea, în emisiunea prezentată de Mihai Ghiță.

Întrebată cum se simte o femeie atunci când este lovită, Catinca Roman a mărturisit că este ceva infernal. În România, violența domestică este o problemă care are rădăcini profunde, iar soluțiile nu vor apărea prea curând. Vedeta a mărtrurisit că a fost lovită de unul dintre partenerii ei, căruia a încercat să îi găsească scuze, în loc să meargă la Poliție și să depună o plângere pe numele lui.

„E groaznic, e ceva infernal. Știu că de multe ori sunt perceptută ca o feministă pe cai, da, sunt feministă, dar mă consider moderată. Consider că suntem egali, dar suntem diferiți, funcționăm pe structuri emoționale diferite. Această violență a lui vine și ea de undeva. Eu cred că, din păcate, în România această problemă este endemică, are niște rădăcini extrem de profunde.

Prima palmă pe care am primit-o și la modul respectiv îmi era rușine. Am dat explicații penibile cum că m-am lovit n baie, în loc să mă duc să depun o plângere la Poliție. Da, l-am părăsit. Nu și-a cerut scuze, pentru că a fost crescut într-o familie unde violența era un lucru banal”, a mai spus fiica vitregă a lui Petre Roman.