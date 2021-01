Petre Roman soții. De câte ori a fost căsătorit fostul premier al României

In articol:

Care au fost soțiile lui Petre Roman și de câte ori a fost căsătorit fostul premier al României veți afla din rândurile ce vor urma.

Fost prim-ministru al României va fi invitat al emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, marți, 26 ianuarie, de la ora 22:30, la Kanal D.

Petre Roman soții - Mioara Roman

Petre Roman a fost căsătorit cu Mioara Roman din 1974 până în 2007. Din căsnicia celor doi a rezultat, Oana Roman, care acum are 44 de ani. Prima soție a lui Petre Roman avea deja o fiică, Catinca Roman , atunci când s-a căsătorit cu fostul premier. Astfel, Catinca Roman a devenit fiica vitregă a lui Petre Roman.

Mioara și Petre Roman au fost căsătoriți 34 de ani. Fosta soție a lui Petre Roman a fost cea care l-a împins pe acesta către o carieră politică și l-a ajutat financiar.

“Nu am mai vorbit de vreo șase ani. Eu am divorțat, el s-a însurat apoi. A cam rupt relația cu noi. Viața merge mai departe. Ceea ce simt pentru el este respect și apreciere, dar și prietenie. Lumea nu prea știe, dar eu am depus divorțul”, a declarat Mioara Roman în urmă cu câțiva ani.

Petre Roman soții - Silvia Chifiriuc

Petre Roman a

divorțat în 2007 de Mioara Roman, iar doi ani mai târziu se căsătorește cu Silvia Chifiriuc. Cei doi formează un cuplu și în prezent. Artista și fostul premier au împreună un băiețel, Petrus, care a împlinit recent 11 ani.

Între Petre Roman și actuala sa soție, Silvia Chifiriuc, este o diferență de 25 de ani. Fostul premier al României are 73 de ani, în timp ce soția sa are 48 de ani.

„Eu am trăit şi trăiesc în relaţia asta foarte frumos. Sunt un om realizat din toate punctele de vedere. Avem un băieţel minunat. A împlinit 11 ani Petrus. Şi exact cum spuneam, este o situaţie neplăcută sau incomodă, atunci când nu eşti sigur pe ceva. Când nu ţi se transmite cu adevărat ceea ce tu aştepţi din partea celuilalt partener. Atâta timp cât eu am simţit din partea lui lucruri bune. Totul este ca la început. Nu văd nicio diferenţă. Noi suntem două persoane foarte libere, în sensul că nu se sufocăm unul pe altul. El citeşte, eu am programul meu. Şi când ne vedem la masă, acum cu pandemia am stat mai mult timp împreună, asta este extraordinar, să te poţi completa foarte bine şi să îţi fie drag să stai cu cineva”, a declarat Silvia Chifiriuc.

De ce a divorțat Petre Roman de prima soție

Mioara Roman a declarat că a divorțat de Petre Roman din cauza activității politice a soțului său. Fosta soție a lui Petre Roman a mai spus că acesta a vrut să se împace cu ea de mai multe ori, însă, Mioara Roman nu a dorit o reconciliere.

“Divorțul meu de Petre Roman e rezultatul activității politice, nu al diferitelor dudui cu care ar fi fost. În 34 de ani de căsătorie o fi fost prima sau ultima, duduia asta? Copilul nu a fost făcut pentru că și-a dorit Petre copii. A fost șantaj.

El a încercat să se împace cu mine de multe ori, dar nu am vrut eu. Nu cred că este fericit. Nu! Petre nu mă mai cauta. Silvia Chifiriuc nu-l lasă nici macăr să mă sune. Nici cu fetele noastre nu se află în relații apropiate”, a mărturisit Mioara Roman.