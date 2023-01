Cauza morții lui Mitică Popescu. Marele actor a părăsit scena vieții la 86 de ani

In articol:

Mitică Popescu este unul dintre actorii generației de aur din lumea cinematografiei. Acesta a interpretat zeci de personaje care au ajuns la sufletele oamenilor, iar de atunci actorul a devenit unul dintre simbolurile epocii demult apuse.

A murit Mitică Popescu

Mitică Popescu s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani, la Spitalul Elias din Capitală. Din primele informații, cauza morții a fost reprezentată de problemele de sănătate cu care acesta se confrunta în ultima perioadă. În luna decembrie a anului trecut, marele actor a fost internat la Spitalul de Urgență Floreasca, la secția de Cardiologie. La acel moment, actorul le-a cerut medicilor să nu vorbească foarte mult despre starea lui de sănătate, dar aceștia au dezvăluit că actorul era stabil și cooperant.

„ Este internat de ieri, dar și-a exprimat dorința de a nu se da informații suplimentare despre starea sa de sănătate. Cert este că este în stare stabilă, cooperant și conștient ”, a declarat la acea vreme medicul Bogdan Opriță, purtător de cuvânt al Spitalului de Urgență Floreasca, potrivit Gândul.

Într-un interviu pentru Impact, artistul se plângea de frigul din casă. Acesta mărturisea că pentru a se încălzi și a face economie la facturi, actorul preferă să își mai pună un pulover sau o geacă pe el.

„ Nu au presiune gazele, cred că bagă mult aer. Am impresia că nu e flacăra aceea albastră, cum era pe vremuri, e cam roșie, semn că bagă aer. În plus, nici putere calorică nu mai are, nu se încălzește deloc în casă. Eu nu am calorifere, am sobă de teracotă pe gaze. Deocamdată, nu știu cât o să plătesc. Aștept factura! Ca să mă mai încălzesc mai pun pe mine o vestuță, un pulover, o geacă. Noroc că eu sunt și un pic călit, căci am muncit în viață și în frig”, a declarat regretatul artist.

Care a fost ultima dorință a lui Mitică Popescu

Înainte de a trece în neființă, îndrăgitul actor și-a exprimat ultima dorință:

„În primul rând îmi doresc să fiu sănătos şi îmi mai doresc ca oamenii, din simple cunoştinţe să redevină prieteni, ca înainte de pandemie, nenorocirea asta care s-a abătut asupra noastră. Îmi pare rău că aceste momente dificile nu ne-au apropiat. Sper însă să devenim mai înţelepţi şi îmi doresc să se facă filme bune şi pentru noi. Mai sper să mă ajute Dumnezeu să trăiesc... cât vrea el. Pentru că, aşa cum se întâmplă şi în cazul talentului, totul e de la Dumnezeu”, a spus actorul.