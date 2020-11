Cum arată maestrul Mitică Popescu, la 84 de ani! În ultimii ani e mereu însoțit de o femeie! Din ce bani trăiește acum marele actor

Mitică Popescu împlinește 84 de ani pe 2 decembrie [Sursa foto: Facebook]

Mitică Popescu este într-o formă de invidiat la 84 de ani și își trăiește viața frumos. Retras din lumea teatrului în urmă cu mai mulți ani, după pensionare, actorul a continuat să lucreze la TVR, la emisiunea unde vocea sa inconfundabilă are un farmec aparte.

Oprită o perioadă, în timpul restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, emisiunea ”D-ale lui Mitică” s-a filmat din nou din vară, iar Mitică Popescu i-a uimit din nou pe toți cu vitalitatea sa.

”Mitică Popescu ne invită să urmărim un nou sezon de reportaje şi poveşti care te lasă perplex, spuse cu haz în emisiunea ”D-ale lui Mitică”. Pentru realizarea filmărilor s-au făcut eforturi deosebite. La 83 de ani, actorul Mitică Popescu a filmat în condiţii speciale de igienă şi protecţie sanitară. Îndrăgitul actor este şi acum un munte de energie şi este foarte încântat de reluarea filmărilor”, au anunțat producătorii emisiunii.

Mitica Popescu, la carciuma din cartier, alaturi de prietenii sai

De altfel, și înainte de pandemie, cei care locuiesc sau care doar trec frecvent prin zona Floreasca - Dorobanți au avut șansa să se întâlnească des cu marele actor, fie în stația de autobuz, fie vara, la o bere, la cârciuma din cartier, unde stătea de vorbă cu orele cu tovarășii săi de-o viață.

Mitică Popescu a fost căsătorit cu actrița Leopoldina Bălănuță

Mitică Popescu a rămas văduv în urmă cu 22 de ani, după ce marea lui iubire, actriţa Leopoldina Bălănuţă, s-a stins din viață la doar 63 de ani, în urma unei ocluzii intestinale.

În ultimii ani însă, actorul este mai mereu văzut alături de o altă femeie, Constanța Economu. Cei doi s-au cunoscut chiar la TVR, unde lucrau amândoi, în Departamentul Cultură. Deși discreți în ceea ce privește aparițiile publice împreună, cei doi au fost surprinși de paparazzi atât plimbându-se prin parcuri, fie în excursii la munte. În toamna anului trecut însă, Mitică Popescu a fost văzut la teatru, la braț cu Constanța Economu.

Mitica Popescu, la munte, într-un grup de prieteni. Alături de el e Constanța Economu

Mitică Popescu s-a retras din teatru după o accidentare la umăr

Mitică Popescu nu a mai urcat pe scenă din 2010, când după un accident stupid, a suferit o operație la umăr și s-a trezit scos din toate spectacolele de teatru pentru că nu-și mai putea mișca brațul care devenise inert. Deși, problemele de sănătate s-au remediat, Mitică Popescu, în semn de protest, nu a mai vrut să urce pe scenă și s-a pensionat. A declarat atunci că nu va mai călca în teatru decât în calitate de spectator. Și s-a ținut de cuvânt, deși oferte au mai fost!

Chiar dacă, doar veniturile suplimentare din emisiunea de la TVR îl ajută să ducă o viață decentă, în condițiile în care pensia actorului este undeva la 2.000 de lei. ”Am muncit 50 de ani, dar pensia de la stat e foarte mica și nu-mi ajunge oricât as trage eu de ea. Noroc că nu mai sunt tânăr și nu mai trebuie să-mi cumpăr haine ca în trecut. Am învățat să îmi drămuiesc banii cu atentie, să acopar cheltuielile casei și să le reduc. Multe învață omul în viață, ce să-i faci! Noroc că am colaborarea asta cu TVR-ul (n.r. se referea la emisiunea ”D-ale lui Mitică”)”, declara maestrul Mitică Popescu pentru WOWbiz.ro în urmă cu câțiva ani.