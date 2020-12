Caz impresionant! Trei copii își pun alocațiile deoparte pentru a-și scoate tatăl de la închisoare! "E din ce în ce mai greu..."

O familie din Suceava trece prin momente cumplite! Cei trei copii pun bani deoparte pentru a-și scoate tătăl din închisoare. Bărbatul a fost incarcerat, după ce a fost găsit vinovat de producerea unui accident care s-a soldat cu decesul unei mame a doi copii.

Drama celor trei copii din Suceava

Pe lângă închisoarea cu condamnare, individul trebuie să plătească și pensie alimentară pentru cei doi copii care au rămași orfani de mamă. Cele două fetițe și băițelul din localitatea Ciprian Porumbescu fac tot posibilul ca să îl ajute pe tatăl lor.

Bărbatul, fiind incarcerat la Penitenciarul Botoșani, trebuie să plătească pensie alimentară pentru cei doi copii rămași fără mamă, iar nerespectarea acestei decizii duce la o prelungire de pedeapsă. De asemenea, aceasta trebuie să plătească daune morale în valoare de 20.000 de euro.

Tatăl micuților din Suceava conducea o căruță, în anul 2016, și a provocat un accident rutier. În mașina implicată în accident se afla femeia, alături de soțul spaniol și cei doi copii. Acesta a fost condamnat la doi ani și opt luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, trebuie să plătească pensia alimentară pentru micuți și daunele morale în valoare de 20.000 de euro.

„Am plătit din martie până acum dar este foarte greu. Iau alocațiile copiilor și plătesc pensile alimentare ale celor doi copii rămași fără mama. Ştiu că și pentru ei este o tragedie, dar sunt zile în care rămân fără bani pentru mâncare. Am trei copii, două fete și un băiețel. Fetița cea mare, în vârstă de nouă ani, are mai multe probleme de sănătate și este inclusă în grad de handicap, pentru deficiență funcțională accentuată. Iau pensie de însoțitor pentru ea. A doua are probleme cardiace și cu greu fac față cu costul medicamentelor. E din ce în ce mai greu. Ne afundăm în datorii din care simt că nu vom mai putea ieși niciodată. Am pus câte 20, 30 de euro și și contul deschis pentru plata daunelor morale, să vadă că avem bunăvoință să plătim. Nu mai pot. Nu mai știu la ce ușă să bat să cer ajutor. Dacă nu plătim lunar pensia alimentară, pentru cei doi copii, orice restanță se calculează în zile de închisoare pentru soțul meu”, a povestit Florentina Solomon, soția bărbatului, potrivit sursei citate.