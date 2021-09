Caz revoltător! Un bebeluș din Drobeta Turnu Severin, separat de părinți timp de șase luni: „Pur şi simplu ne-a fost luată”

In articol:

Totul a început pe data de 24 martie, când pe lume a venit Rebeca, la Spitalul din Drobeta Turnu Severin. fetița s-a născut cu o malformaţie la sistemul digestiv, iar pe data de 25 martie, ea a fost trimisă la Clinica de Chirurgie Pediatrică din Craiova, unde a trecut prin mai multe intervenții chirugicale.

În tot acest timp, mama fetiței a fost transferată la Orșova, la un spital COVID, după ce s-a infectat cu virusul. De atunci au trecut șase luni în care părinții nu și-au mai văzut fetița. Ei susțin că fiica lor a fost pu și simplu luată de lângă ei.

„După patru zile am cerut să fiu mutată acasă, nu am putut să stau acolo. Am fost zece zile acasă, în izolare. M-au sunat cei de la Craiova că fata a fost operată acolo. Şi a rămas să fie operată de trei ori. Când am sunat eu, mi-au spus că fetiţa nu este, să caut în altă parte. Şi nu mai răspund de ea ei", a declarat femeia, pentru un post de televiziune.

Mama Rebecăi a mărturisit că fetița ar fi fost plimbată între trei spitale din județe diferite, fără acordul ei.

„Mi-a fost trimisă fără semnătura mea sau acordul soţului. Pur şi simplu ne-a fost luată şi mutată dintr-un spital în altul, fără să se anunţe", a adăugat mama fetiței.

Unde a fost găsită fetița! Ce acuzații au primit părinții din partea spitalului

Rebeca a fost găsită într-un spital din Timișoara, la șase luni de la naștere. Pe data de 14 iunie, ea a fost trimisă înapoi la Spitalul din Drobeta-Turnu Severin. Elena Bălăloi, director îngrijiri medicale de la Spitalul Drobeta-Turnu Severin, susține că părinții fetei nu s-au interesat deloc de fiica lor în această perioadă, motiv pentru care se ridică o suspiciune de abandon.

Documentele fetiței ai fost făcute pe numele mamei, în contextul în care ea nu avea niciun document și ar fi fost plimbată între spitale fără acordul părinților.

„În luna iulie, la final, tatăl a sunat spunând că va veni să aducă certificatul de naştere, iar mama a contactat serviciul nostru din spital ultima dată pe 18 august, deci în urmă cu exact o lună", a declarat Mihai Gafencu, purtatorul de cuvant al Spitalului de Copii "Louis Țurcanu" Timișoara

Părinţii bebelușei sunt hotărâți să facă plângere la poliție, după ce nu au știut nimic de fiica lor timp de șase luni de zile.