Imagine de la fața locului, Spania

In articol:

Caz șocant în Spania pentru o familie de români! O femeie de 53 de ani a fost omorâtă în bătăie de către partenerul ei, iar 10 copii au rămas orfani.

Femeie în scaun cu rotile, ucisă de propriul soț

Toată scena a pornit de la o ceartă între cei doi parteneri. Bărbatul, de naționalitate română, s-a enervat atât de puternic, încât a luat un ciocan și a început să o lovească pe femeie, până când aceasta a rămas fără suflu. De asemenea, mama celor 10 copii era într-un scaun cu rotile și nu s-a putut proteja de loviturile partenerului de viață.

Vecinii au alertat autoritățile, iar în momentul în care aceștia au ajuns la fața locului, i-au găsit pe cei doi soți în condiții greu de imaginat. Femeia zăcea într-o baltă de sânge, iar soțul acesteia era incoștient, după ce a luat mai multe medicamente pentru a-și pune capăt zilelor.

„ Am plecat la 8.00 la muncă şi am văzut ambulanţa, dar nu am auzit nimic.”, a declarat o vecină.

Ciocan

Însă, se pare că alți martori nu au fost de acord cu cele declarate. Un alt vecin a declarat faptul că, de obicei, membrii familiei sunt foarte zgomotoși și mai tot timpul se ceartă.

„ Sunt foarte zgomotoşi, par să se lupte, dar este obiceiul lor. Noi mergem la fereastră în caz că trebuie să sunăm, pentru că între ei pot fi probleme, dar adevărul este că nu sunt în conflict cu noi.

Sunt respectuoşi cu noi şi noi cu ei, îi ajut dacă pot; în această dimineaţă am dat uneia dintre fete bani pentru că trebuiau să meargă la Cádiz, presupun că a fost la Anatomia criminalistică ”, a comentat un alt vecin.

La momentul actual, cazul a fost preluat de Poliţia Spaniolă, care a demarat o investigaţie pentru a clarifica faptele şi pentru a descoperi circumstanţele morţii femeii. Soțul femeii a fost arestat preventiv şi va rămâne după gratii pe toată durata anchetei.