Cei doi soți din Oradea au pierit în casa lor de vacanță din Oradea, la puțin timp după ce au băut o cafea alături de un vecin.

Doi soți au fost găsiți morți în casă, după ce au băut cafea. Vecinii nu pot înțelege cum s-a produs tragedia

Bărbatul de 54 de ani şi soţia lui de 53 - obişnuiau să îşi petreacă week-end-urile în locuinţa din Dernișoara, un sat aflat la 40 de km de Oradea. Duminică dimineața au băut o cafea cu un vecin de-al lor, iar după o oră vecinul s-a întors și a rămas uluit cânt a intrat în casă.

„Uşa a fost arsă acolo, jos. Am văzut ceva miros de nu ştiu ce, am venit după vecinu şi am intrat înăuntru cu o lanternă, cu bricheta. Jos, în mijlocul bucătăriei, căzut jos. Pe ea nu am văzut-o, că era în camera de alături. Am dat telefon la 112, după ce am constatat ce am constatat, am anunţat: este un cadavru, s-ar putea să fie şi a doua persoană.”, a declarat vecinul celor doi soți, pentru Știrile Protv.

Vecinii nu își pot imaginea cea anume le-a provocat moartea celor doi, mai ales că ușa avea urme de flacără, dar nu arsese nimic în casă. Localnicii din zonă spun că există posibilitatea ca cei doi să se fi electrocutat.

Localnicii au numai cuvinte de laudă la adresa celor doi soți și sunt șocați de modalitatea în care au murit, la o vârstă relativ fragedă.

La faţa locului a sosit un echipaj de salvare cu un elicopter, dar medicii n-au mai putut face nimic pentru cei doi soţi. Cazul a fost preluat de Parchetul Judeţean.

Procuror la Parchetul Judeţean Bihor:

Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a afla cu exactitate cauzele morții.