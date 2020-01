Delia Matache e vedeta care a fost cea mai apropiată de coronavirus. Și nu o dată ci chiar de două ori. Cântăreața a povestit, cu ceva vreme în urmă că a consumat carne de liliac, una dintre sursele de la care a plecat isteria coronavirusului din China, alături de cea de șarpe.

Delia nu a consumat carne de liliac în China ci în Seychelles, o zonă neafectată de virus momentan., a povestit Delia în 2013, într-o perioadă în care nu se descoperise existența virusului mortal care a speriat întreaga planetă.

Delia, prinsă de coronavirus în Singapore

Delia a avut emoții și săptămâna trecută, când, în plină epidemie, a fost surprinsă în Asia. Cântăreața se afla în vacanță în Singapore și a fost ”sechestrată” pentru că acolo se raportaseră deja câteva cazuri de coronavirus.

”Nu am umblat azi. De când am aflat că au fost 3 cazuri aici. Am stat cuminți în resort. Mâine, în aeroport, punem măscuțe și sperăm să fie bine”, a scris Delia pe contul ei de soicalizare. Din fericire, Delia a reușit să ajungă și fără complicații în țară.