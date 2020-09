Sorina, adoptată cu forța de la Baia de Aramă

In articol:

Adopția Sorinei, fata crescută de familia Șaramăț la Baia de Aramă și ajunsă în SUA, după un scandal uriaș, este descrisă în termeni elogioși de asistenții sociali din America, după câteva luni de monitorizare.

Asistent social SUA: ”Sorina doarme în patul ei, merge la școală și ia cina cu familia”

Aceasta este școala la care merge Sorina[Sursa foto: aisd.net]

Vivian Ostrov, asistent social clinic licențiat, descrie ca ”pozitivă” evoluția minorei, după venirea ei în SUA. ”Sorina este o fată drăguță, cu părul închis, ten închis, cu ochii căprui și cu un zâmbet larg. A fost consultată ultima oară de Dr Reeta Saharia pe 18 august 2019. La acel consult avea 22,67 kg și 119 cm. Starea ei generală este bună. Nu există probleme medicale cunoscute și nu există istoric medical de boli ale copilăriei. Dezvoltarea motrică grosieră și fină pare să fie în limitele normale și nu există îngijorări cu privire la dezvoltarea sa fizică. Are poftă de mâncare și mănâncă bine. Adoarme ușor și doarme toată noaptea. Are un somn ușor și doarme între 9 și 10 ore în fiecare noapte. Ea doarme în patul ei, într-o cameră pe care o împarte cu sora ei, Ava. Îi place să facă activități fizice și participă cu totul în toate activitățile familiale. Ea ia lecții de înot și de gimnastică dar și lecții de pian. Are o perconalitate deschisă și prietenoasă și nu este timidă, în ciuda barierei libajului cu acest asistent social. (...) Sorina se trezește la 7 dimineața, singură. Se îmbracă singură iar apoi, la ora 8 dimineața, Ramona (mama) o duce la programul înainte de școală (before school) împreună cu fratele și sora ei, în vârstă de 4 și 11 ani. De acolo merge la școală cu autobuzul la 9 A.M. Este în clasa a 2-a la May Moore Elementary School. Ziua ei de școală începe la 9 A.M. până la 3 P.M., apoi merge la un program de after-school până la 5 P.M. atunci când Ramona o ia să o ducă acasă. Sorina ia cina cu familia la 6:30 P.M. după care copiii își fac temele și se joacă până la ora de culcare. Sorina, de obicei, se culcă între 8:30 și 9 P.M.

Sorina s-a adaptata în SUA

De când s-au întors cu ea în SUA, au demonstrat răbdare, maturitate și flexibilitate. Au putut să îi ofere spațiu emoțional pentru a se adapta lor, copiilor lor și comunității, și să avanseze în ritmul ei, în învățarea rutinelor și expectativelor familiei. Aceștia se simt mândri de atitudinea ei pozitivă și de buna ei adaptare la familie cât și la școală și comunitate. Este de ajutor faptul că Sorina își dorește mult să învețe și să devină parte din familie”, scrie asistentul social într-un raport preluat de Avocatul Poporului din România. Recomandarea specialistului este ca ”Sorina să continue să se dezvolte și să se integreze în familia sa adoptivă. Ramona și Gabriel Săcărin oferă un cămin iubitor, stabil și temeinic, în care acest copil se poate dezvolta”.

Profesoara Sorinei: ”E uimitor cât de bine se adaptează”

În luna ianuarie a acestui an a fost emis un al doilea raport de monitorizare de către asistentul social Leslie Zindulka. ”Legătura dintre Sorina și frații și părinții ei continuă să se dezvolte. Ei par să aibă o relație foarte bună, în care Sorina se simte confortabil, fiind capabili să râdă și să se distreze împreună. Sorina i se adresează Ramonei cu ”mami” și lui Gabriel cu ”tata”.

Școala șa care învață Sorina[Sursa foto: nhl.com]

Sorina frecventează Școala primară May Moore, unde este clasa a doua. Profesoara ei, doamna Broccard, spune că ”Este o plăcere să lucrezi cu Sorina. A realizat un progres minunat la toate cele patru abilități de limbaj, ascultare, vorbire, citire și scrieie. Este motivată și dornică să învețe mai bine limba engleză. Este uimitor cât de bine se adaptează, toate astea cu o atitudine atât de pozitivă și cu un zâmbet mare pe față. A prins încredere și vrea să își asume riscuri (noi provocări) în citire și în scriere”. În concluzie, asistenul social spune despre Sorina că este ”o fată de opt ani care este în mod vizibil sănătoasă, fericită și mulțumită și căreia îi este foarte bine în noul cămin. Ramona și Gabriel sunt părinți iubitori și care își susțin copiii, care au dus-o la pediatru și la dentist pentru a aborda statusul vaccinărilor și al cariilor. Sorina pare că se adaptează lin și îi merge foarte binecu iubirea și stabilitatea pe care Ramona și Gabriel o oferă”, se arată în raport.

Un document al Avocatului Poporului citează raportul despre Sorina în SUA

În documentul dat publicității de Avocatul Poporului se arată că rapoartele de monitorizare sunt însoțite de 26 de fotografii care susprins ”diferite aspecte plăcute din viața minorei”. Nota se încheie printr-o propunere de închidere a dosarului deschis după ce Avocatul Poporului s-a autosesizat în legătură cu o presupusă adopție forțată din partea familiei Săcărin asupra minorei Sorina.