Ce a ajuns să facă Daria Radionova, după ce iubitul ei a fost arestat? Nimeni nu se aștepta la acest gest

Daria Radionova

În timp ce iubitul ei se află în spatele gratiilor, Daria a ajuns să își vândă hainele pe Internet. Deși viața ei pare lipsită de griji, se pare că frumoasa șatenă a trebuit să se reprofileze după ce a rămas singură.

Daria Radionova își vinde hainele pe Internet

In articol:

Daria Radionova este în atenția publicului în ultima perioadă, după ce fostul soț al Biancăi Drăgușanu s-a împăcat cu ea. Deși pe Internet femeia pozează într-o divă care nu duce niciun fel de griji, se pare că adevărul este altul. După ce iubitul ei a fost arestat, moldoveanca a decurs la un gest neașteptat.

Din cauza pandemiei de coronavirus, Daria a trebuit să își închidă magazinul de haine din Londra. Cu toate acestea, vedeta s-a reorientat rapid și și-a creat un site, acolo unde își vinde hainele. Pe pagina intitulată ”Dr By Daria Radionova”, frumoasa șatenă își postează obiectele vestimentare pe care vrea să le vândă, care sunt, de obicei, geci de piele sau blănuri naturale, conform Cancan.

site-ul unde Daria Radionova își vinde hainele

Totodată, se pare că cel mai scump obiect vestimentar este o geacă din piele de piton, pe care Daria nu cere nici mai mult, nici mai puțin de 1.200 de euro.



Bianca Drăgușanu scandal cu Daria Radionova

În urmă cu doar ceva timp, Daria Radionova ar fi fost acuzată de faptul că este amanta fostului soț al Biancăi Drăgușanu. De atunci, cele două femei și-au aruncat tot felul de vorbe în mediul online.

„Credeți că relațiile în care există insultă, umilință, bătăi, instanțe, amenințări și toate acestea sunt puse pe ecran public, este oare dragoste? Sau este un „PR” ieftin de tot? La fel ca și voi priveam de la distanță toate acestea. Am întâlnit un bărbat care nu era căsătorit, nu am despărțit o familie și am avut grijă să nu mă implic în relații străine, iar acum am dat o șansă relației noastre. Cred că fericirea iubește tăcerea!”, a declarat Daria Radionova.

