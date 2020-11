Daria Radionova, un nou mesaj dur la adresa Biancăi Drăgușanu: „Mințile goale...”

Atacurile continuă între Bianca Drăgușanu și Daria Radionova

In articol:

Daria Radionova este femeia care i-a luat mințile lui Alex Bodi, după despărțirea de Bianca Drăgușanu. Mai mult decât atât, rusoaica ar fi fost alături de afacerist în momentul în care mascații DIICOT i-au asaltat casa și l-au reținut. De-a lungul timpului, între Bianca Drăgușanu și Daria Radinova au existat multe atacuri în mediul online, toate pornind de la același bărbat.

Bianca Drăgușanu a jignit-o de multe ori pe rusoaică pe pagina ei de Instagram, într-un mod direct, în timp ce Daria Radionova s-a rezumat la câteva mesaje cu subînțeles. Recent, rusoaica a mai făcut o postare cu un mesaj subtil la fosta soție a iubitului ei. „Mințile goale fac cel mai mult zgomot”, sunt cuvintele pe care șatena le-a postat la InstaStory, alături de o fotografie sugestivă.

Mesajul postat de Daria Radionova la InstaStory[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Dragnea, lovit din nou în timp ce se află la Rahova. Oamenii lui Băsescu i-au copt-o! - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

Daria Radionova, mesaj neașteptat pentru Bianca Drăgușanu

Daria Radionova a fost acuzată de mai multe persoane că ar fi fost amanta lui Alex Bodi și că le-ar fi stricat căsnicia. Cu toate acestea, rusoaica s-a apărat și susține că între ea și Bianca Drăgușanu nu există termen de comparație.

Citeste si: Cum arăta Daria Radionova înainte să fie cunoscută? Detaliile neștiute despre rivala Biancăi Drăgușanu EXCLUSIV

„Credeți că relațiile în care există insultă, umilință, bătăi, instanțe, amenințări și toate acestea sunt puse pe ecran public, este oare dragoste? Sau este un „PR” ieftin de tot? La fel ca și voi priveam de la distanță toate acestea. Am întâlnit un bărbat care nu era căsătorit, nu am despărțit o familie și am avut grijă să nu mă implic în relații străine, iar acum am dat o șansă relației noastre. Cred că fericirea iubește tăcerea!”, a declarat Daria Radionova.

Iubita lui Alex Bodi nu vrea să mai fie implicată în niciun fel de scandal cu Bianca Drăgușanu, motiv pentru care refuză să o jignească direct în mediul online.

„Nu vreau să cobor la nivelul acestei femei, nu vreau să insult pe nimeni, nu sunt așa educată și sunt mai presus de toate astea! Dar vreau să spun că tot ceea ce face arată stupid și amuzant. Caută niște mizerii, expune ceva, scrie și vorbește despre mine. Pentru ce?”, a mai spus rusoaica.

Citește continuarea AICI.