Dragoș Moldovan, concurentul din echipa lui Tudor Chirilă, a câștigat marele premiu la Vocea României.

Aseară, imediat după ce a fost anunțat cine a luat cei 100.000 de euro și trofeul Vocea României, antrenorul Tudor Chirilă a făcut o postare pe contul său de Instagram. Este a patra oară în șase sezoane când un concurent din echipa solistului trupei Vama își adjudecă marele premiu.

Ce a apărut pe contul de Instagram al lui Tudor Chirilă după ce Dragoș Moldovan a câștigat Vocea României

"Sunt recunoscător pentru un sezon de Vocea României care mi-a dat ocazia să lucrez cu niște voci extraordinare. Am avut poate cea mai puternică echipă din toate sezoanele. Știu, am mai spus asta, dar a fost o mare bucurie să lucrez cu toți concurenții mei. Sper că am creat niște momente pe care n-o să le uitați ușor, chiar dacă asta a însemnat și multe reproșuri pentru anumite decizii dificile. Dragoș, ai fost senzațional. Meriți din plin trofeul ăsta. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă foarte mulțumim!", a scris pe Instagram, mândru, Tudor Chirilă.

În imaginea de pe site-ul de socializare, Tudor Chirilă apare lângă Dragoș Moldovan, concurentul din echipa lui, imediat după anunțarea marelui câștigător. Tânărul a plecat acasă cu un cec în valoare de 100.000 de euro dar și cu mult-râvnitul trofeu pentru cea mai bună voce din concurs.

Cum arăta Dragoș Moldovan de la Vocea României înainte de teribilul accident de mașină?

Dragoș Moldovan, rockerul care a câștigat Vocea României, a suferit un accident teribil cu trei ani în urmă, iar urmele sunt și acum vizibile pe figura lui. Interpretul poartă pe figură urmele unui accident teribil pe care l-a suportat cu trei ani în urmă.

Moldovan are pe contul lui de socializare și imagini postate înainte de momentul accidentului. Puștiul de 18 ani, pasionat de dresaj de câini (și-a transformat pasiunea în meserie) era un băiat absolut normal care nu se gândea la încercarea teribilă la care va fi supus.

Viața concurentului a luat însă o întorsătură neașteptată după ce a suferit un accident auto. Proaspăt posesor al permisului auto, fără experiență, Dragoș a pierdut controlul volanului într-i curbă iar automobilul în care se afla a lovit un copac. Tânărul a intrat în comă, iar medicii aproape că nu i-au dat nici o șansă.

Miracolul s-a produs iar Dragoș nu doar că și-a revenit după două săptămâni de comă dar a redevenit un om normal. El a povestit că muzica l-a ajutat enorm, pentru că în spital a stat doar cu căștile la urechi.