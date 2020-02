Ana Pal s-a enervat după ce a pierdut punctul, iar Războinicul Andrei i-a spus ”E greu, Ana, e greu la Survivor”. Ana și-a ieșit din fire și i-a spus „Îți dau una”, ducându-se amenințător spre el. Văzând că el nu se lasă intimidat, l-a lovit puternic cu capul în gură și în nas. Războinicul a căzut la pământ și ceilalți concurenți au început să se agite și să țipe. Colegii de echipă au mers să vadă cum se simte Războinicul Andrei. Ambele echipe au fost șocate de gestul făcut de Ana.

Imediat, prodcătorii Survivor România au scos-o din joc, iar la final au anunțat că Ana Pal a fost descalificată după gestul său.

Ana Pal, care este sportivă de performanță, luptătoare, a fost taxată și de fanii emisiunii. Pe pagina acesteia de Instagram au fos multe comentarii în care fosta concurentă Survivor România a fost criticată. ”După emisiune, sper să nu ne mai reprezinți țara în cometiții. Ce exemplu îi dai tu copilului tău? Ce ai face tu în mahala nu se face și în sport”, este doar unul dintre numeroasele mesaje de acest fel.

Mesajul Dianei Belbiță după ce a văzut imaginile cu Ana Pal la Survivor România lovindu-l pe Războinicul Andrei

Diana Belbiță de la Exatlon a reacționat la scenele în care faimoasa Ana îl lovește pe Andrei, în timpul competiției Survivor România 2020. Cele două sportive au luptat împreună în ring într-o competiție.

”Nu pot să fiu de acord cu gestul din această seară al Anei Maria Pal în @survivorromania.oficial . Nu este un gest tipic luptătorilor de performanță si mi-as dori sa nu se generalizeze. Dacă Ana a facut gestul asta, este singura care și-l asumă. Am stat aproape patru luni in Exatlon si, indiferent de situatie, nu am avut in nici un moment iesiri de genul asta. Maris Criprian si Ion Surdu sunt de asemenea luptatori MMA si intotdeauna au dat dovada de autocontrol si bun simt. Repet: Acesta nu este un gest tipic unui luptator, Ana Maria este singura care isi asuma consecintele.”, a scris Diana Belbiță.