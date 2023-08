Ce a avut Dan Bursuc de spus la adresa artiștilor din noua generație? Părerea impresarului despre lansarea în muzică prin intermediul rețelelor de socializare: „Nu se poate”

In articol:

Dan Bursuc a devenit cunoscut prin prisma faptului că, de-a lungul anilor, a ajutat extrem de multe tinere talente pentru a se lansa în industria muzicală. „Impresarul maneliștilor”, așa cum este denumit în lumea artistică, i-a luat sub aripa lui protectoare pe mulți dintre cântăreții care, în prezent, sunt foarte apreciați de public și sunt solicitați pentru o mulțime de evenimente.

Recent, Dan Bursuc s-a aflat într-un conflict cu mai mulți cântăreți de manele pe care i-a ajutat să se lanseze în muzică, iar acum și-a spus părerea sinceră despre modul în care artiștii noii generații ajung să devină cunoscuți peste noapte.

Citește și: Andra Volos și Lele au stat separați timp de o săptămână, deși bruneta este însărcinată! Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei: „Știi că nu mai pot să trăiesc fără tine!”

Ce crede Dan Bursuc despre artiștii care se lansează prin intermediul rețelelor de socializare

Dan Bursuc are o carieră de peste 30 de ani în impresariat, timp în care a lansat în industria manelelor mulți artiști, precum Lele, Sorin Copilul de Aur sau chiar Florin Salam. Totuși, în ultimii ani, tinerele talente nu au mai avut nevoie de ajutorul unui impresar pentru a deveni cunoscute, căci evoluția rețelelor de socializare le-a permis să ajungă în fața publicului fără intermediari, fiind de ajuns doar să posteze un filmuleț în care cântă, acesta devenind viral imediat, dacă este pe placul internauților.

Acest lucru l-a observat și Dan Bursuc, care, însă, nu consideră suficient să îți „etalezi talentul pe TikTok” dacă vrei să devii cântăreț, ci trebuie să ai o cultură muzicală, pentru a fi un artist în adevăratul sens al cuvântului.

Citește și: Reacția lui Bogdan de la Ploiești, după ce Dan Bursuc i-a luat microfonul de la gură, chiar în timp ce cânta! Toată lumea a văzut ce a urmat

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Cum au fost surprinși Kanye West și Bianca Censori. Criticii săi fac apel ca artistul și „soția sa” să fie închiși| FOTO- stirileprotv.ro

„TikTok-ul este o sursă de informare foarte rapidă. Toată lumea își pierde mult timp pe platforma asta, se poate numi un avantaj. Înainte era mult mai greu, pentru că înainte, ca să fii acceptat la casele de discuri, trebuia să fii un artist adevărat, un muzicant, ca să poți dovedi adevăratul tău talent. O viață întreagă eu am format artiști de la zero. În perioada asta, cu pandemia, unii au putut să își etaleze talentul pe TikTok. Trebuie, totuși, să ai o cultură muzicală, să ai cunoștințe muzicale, să poți cânta cam toate genurile muzicale. Nu se poate face primăvară cu o floare. De 3, 4 ani de zile, TikTok-ul a luat o mare amploare. Prinde o melodie, două, trei, iar tineretul o acceptă, o adoră, o repostează, pentru că se regăsesc înt-un text, într-o melodie.(...) Eu nu intenționez să numesc în mod special pe cineva anume, nu vreau să supăr pe nimeni. Pentru mine, toți sunt talentați, toți mănâncă o pâine. Când îmi place cineva, îl chem să îmi cânte personal, se subînțelege. Piața consumă tot felul de voci, de interpretări, de texte, dacă oamenilor le place, nu ține neapărat de gustul meu”, a declarat Dan Bursuc pentru Impact.ro.

Ce crede Dan Bursuc despre lansarea în muzică prin intermediul rețelelor de socializare [Sursa foto: Facebook]

Dan Bursuc, declarații despre scandalul cu Lele

Lele este unul dintre tinerii artiști care a fost lansat în industria muzicală de către Dan Bursuc, însă, în ultimul timp, legătura dintre ei a început să se deterioreze, până când, cei doi au ajuns chiar să fie personajele principale într-un scandal de zile mari. Impresarul este dezamăgit de atitudinea cântărețului, mărturisind că acesta i-a greșit foarte mult, lucru pentru care nu îl poate ierta.

Citeste si: „Dar încerc să mă descurc cum pot, poate o să vorbesc cu o editură să-mi scriu cartea vieții mele.” Ce i s-a întâmplat Ronei Hartner, după ce i-a recidivat boala- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Brânză de oaie... doar cu numele. Cum recunoaștem falsurile de pe piață? Producător din Sibiu: ”Atenție la preț, gust și culoare”- stirilekanald.ro

Citeste si: Alexandru Ciucu, prima reacție după ce instanța a decis ca fiicele sale să rămână cu Alina Sorescu: "Trebuie să-mi fie bine și mie ca să fac asta"- radioimpuls.ro

Citește și: Betty Salam, primele declarații despre scandalul în care este implicat tatăl ei. Ce părere are fiica lui Florin Salam despre toată situația: „Trăim într-o lume foarte ciudată și dubioasă”

„Eu l-am iubit pe copilul ăsta. Eu l-am dus la Liceul de Muzică. Știi cât avea Lele să povestească?! Putea să povestească jumătate din emisiune despre cum l-am ajutat. Păi pe timpul ăla eu îl îmbrăcam, am vrut să-l pun în cea mai frumoasă lumină, eu plăteam școlile. El stătea toată ziua cu mine să cunoască muzica. Sunt supărat într-un fel sau altul pe acest copil pentru că nu e un om care să recunoască în mod extrem. În ultimele luni eu nu am vrut să mai discut cu el și cred că de asta nici nu a vrut să vorbească foarte mult despre Dan Bursuc în emisiunea ta, cunoscând greșelile pe care le are față de mine. Am alte pretenții la acest om, și el nu dă dovadă de respect față de ele", a spus Dan Bursuc în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță” .