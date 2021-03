Ce a făcut Cristi Comănici la scurt timp după ce s-a cuplat cu Mariana la Puterea dagostei? Bianca a spus totul în direct: „L-am văzut...” EXCLUSIV

In articol:

Incredibil ce a făcut Cristi Comănici la scurt timp după ce s-a cuplat cu Mariana de la Puterea Dragostei. Bianca a spus totul în direct.

Cristina Comănici este extrem de fericit după ce a reușit să formeze un cuplu cu favorita lui din casa Puterea Dragostei. Se pare că bărbatul este din ce în ce mai liniștit la momentul actual.

Nu se mai ceartă cu fetele, iar, după spusele Biancăi Comănici, este foarte bucuros. Ba chiar mai mult, sora concurentului declară că a început să se schimbe, desigur, în bine.

Astăzi, în emisiunea pe care o prezintă pentru WOWBiz, Bianca a făcut primele dezvăluiri despre fratele ei și despre ultima perioadă din viața acestuia.

„Cristi e liniștit, își vede de treaba lui, nu se ceartă cu fetele. Este fericit, l-am văzut puțin mai schimbat, mai ales că văd că tot își schimbă culoarea părului, s-a apucat de sală de vreo trei săptămâni și tot îmi trimite poze. Mie îmi place felul lui de a fi, bunul simț, e sincer”, a spus Bianca Comănici, în exclusivitate pentru WOWBiz.

Cristi și Bianca Comănici

Bianca Comănici prezintă două emisiuni

În urmă cu doar câteva luni, Bianca Comănici făcea o dezvăluire de zile mari. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei face parte din echipa Kanal D, prezentând două emisiuni, una despre zodii, iar alta alături de Alex Mihei.

„Vor fi două emisiuni, una despre zodii, iar cealaltă despre trenduri. O să discutăm despre orice. O să am un coleg, n-o să vă spun despre cine este vorba. Sunt la început, o să îmi fie destul de greu să prezint pentru că o să fiu prezentatoare, o să am încă doi colegi și invitați. O să fie ceva divin. Sunt extrem de entuziasmată și emoționată.

Vreau să interacționați. Aceste live-uri vor fi făcute pentru voi, pentru a vă face să vă simțiți voi bine. O să fie ceva de genul „Totul despre Puterea dragostei” by Cornelia Ionescu. V-am spus, mă gândesc la emisiunea cu zodii pentru că va trebui să interacționați foarte mult. Poate o să ajungem să citim toate comentariile, toate zilele de naștere”, a declarat Bianca Comănici, într-un live pe Youtube.