Ce a făcut Florin Salam când a luat pauză de la muzică! Celebrul manelist a spus-o fără ocolișuri: „Multă lumea s-a ridicat în perioada în care nu am cântat eu”

In articol:

Florin Salam este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de manele din țara noastră. „Regele”, așa cum a fost poreclit, face senzație de ani întregi și a reușit să se impună pe scena românească.

Solistul spune că toate astea i se datorează în primul rând lui Dumnezeu, pentru că l-a înzestrat cu talentul de care a dat de atâtea ori dovadă, dar și

lui, pentru că a știu mereu ce să facă încât să rămână în top.

Florin Salam [Sursa foto: Captură foto]

Citește și: Mesajul transmis de Florin Salam, după moartea lui Alexandru Arșinel: „Trebuie să îi apreciem mai mult, să îi respectăm aproape ca pe părinții noștri”

Citeste si: „O să avem un nepoțel.” Culiță Sterp a făcut un anunț pe rețelele de socializare. Fanii au fost foarte curioși- kfetele.ro

Citeste si: Acest bătrân are o singură dorință: închiderea abonamentului Orange! Facturile duble și angajații nu îi dau pace: „Nici nu pot dormi noaptea de stres”- bzi.ro

Florin Salam a dezvăluit cine a beneficiat de pauza pe care a luat-o de la muzică

Florin Salam este cunoscut drept unul dintre maneliștii care sunt dispuși mereu să întindă o mână de ajutor.

Iată că același lucru spune cântărețul că l-a făcut pe parcursul carierei sale pentru anumite persoane, chiar și în momentul în care a luat o scurtă pauză de la muzică.

Manelistul spune că fără el o mulțime dintre cei care sunt acum în topuri nu ar avea poziția pe care o au acum dacă nu ar fi fost ajutați de el. Chiar și așa, Florin Salam nu duce lipsă de dușmani, așa cum chiar el a dezvăluit în cea mai recentă ediție a emisiunii „Fiță cu Adiță”, acolo unde a

fost invitat alături de soția sa.

„Toată viața am avut dușmani, dar datorită lor am ajuns numărul 1. Există oameni cu foarte mulți bani, vorbesc în branșa mea, ca să nu intru în alte părți, cărora nu le stă bine să fie numărul 1, dar n-ai față de numărul 1. De multe ori poate eu mă împrumut azi și tot îmi fac plăcerea pe care mi-o propun.(...) Am avut momente în care am vrut să renunț. Tot ce vezi tu la ora asta sunt ajutați de mine, dacă nu le dădeam eu voie, nu urcau. Multă lumea s-a ridicat în perioada în care nu mai cântam eu. Deși când nu mai cântam eu, tot îi ajutam în continuare, dar din umbră.”, a spus manelistul în cadrul emisiunii.

Florin Salam a mărturisit ce crede despre anumite persoane din branșa sa. [Sursa foto: Captură foto]

Citește și: Betty, dezvăluire total neașteptată despre Roxana Dobre! Ce nu suportă la actuala soție a tatălui ei: „Din punctul meu de vedere e un defect”