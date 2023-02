Ce a făcut Giani Kiriță cu primul salariu câștigat? Pare greu de crezut, dar e adevărat: „Nu exagerez. Chiar dacă mi s-a făcut rău”

In articol:

Giani Kiriță este unul dintre cei mai cunoscuți sportivi din țara noastră. Vedeta a cunoscut celebritatea în perioada în care a jucat pentru echipa sa de suflet, Dinamo București, între anii 1997 și 2003, timp în care a fost chiar căpitanul echipei.

Giani Kiriță, lucrul pe care și l-a cumpărat din primul salariu

Deși s-a retras din lumea fotbalului, Giani Kirița și-a continuat activitatea în lumina reflectoarelor, fiind mereu prezent pe micile ecrane.

Invitat în emisiunea lui Mihai Ghiță, „În oglindă”, care poate fi urmărită pe canalul de Youtube theXclusive, Giani Kiriță a depănat amintiri din copilărie, a discutat despre pasiunea sa pentru fotbal, pe care o are încă de la o vârstă fragedă, despre părinți și momentele dificile pe care le-a întâmpinat de-a lungul timpului. Printre acestea, sportivul și-a amintit cu nostalgie primul lucru pe care l-a făcut după ce a luat primul său salariu.

Copilăria vedetei nu a fost una ușoară, asemenea oricărui copil crescut în timpul comunismului. Totul era raționalizat și era greu pentru un părinte să îi îndeplinească toate poftele și cerințele copilului său. Giani Kiriță își amintește că trebuia să împartă totul cu sora sa, așa că, în momentul în care a încasat primul său salariu, nu a mai stat pe gânduri și a plecat în piață pentru a-și cumpăra banane, fiind una dintre

slăbiciunile sale alimentare.

După ce și-a îndeplinit această poftă, sportivul a mărturisit că și-a cumpărat o pereche de ghete pe care și le dorea foarte mult. Vedeta s-a simțit mulțumită că a putut face aceste lucruri pe cont propriu, din banii săi.

„ Când am luat primul salariu, țin minte că la Rocar eram, în liga a 2-a. Și țin minte că bananele erau pe sub mână pe timpul lui Ceaușescu, mama ne făcea rost. Îmi doream foarte mult să mănânc banane și nu prea aveam, le împărțeam cu sora mea, erau verzi, nu erau cum trebuie și mi-am dorit foarte mult. Mă duceam la Rocar din Berceni și era piața aia acolo și atunci începuseră să vină, erau la liber bananele. Țin minte că din salariu mi-am cumpărat, nu exagerez, 10 banane. M-am pus în tramvai până acasă, că stăteam în Pantelimon, și până acasă le-am mâncat pe toate, chiar dacă mi s-a făcut rău. Și atunci am zis da, am reușit! Pe urmă mi-am luat niște ghete noi pe care mi le doream foarte tare.”, a povestit Giani Kirița, în cadrul emisiunii „În oglindă”.

Giani Kiriță, la un pas de moarte în timpul pandemiei

Corona-virus a fost un virus foarte periculos, fiind fatal pentru mii de oameni din întreaga lume. Giani Kiriță s-a temut pentru viața sa, în momentul în care s-a infectat cu virusul și a ajuns în stare gravă la spital. La momentul respectiv, fostul fotbalist nu a vrut să ofere prea multe detalii despre starea sa de sănătate, întrucât nu a vrut să se creadă că face publicitate acestui virus, precum s-a speculat și despre alte vedete din showbiz-ul românesc.

„ Chiar a fost un moment foarte greu pentru mine și pentru familia mea. Am stat două săptămâni internat la Victor Babeș, dintre care două zile am stat și cu masca de oxigen pe față. Atunci mi-au trecut toate filmele negre prin față și am zis: <Bă, nu se poate>. Adică nu vreau să mi se întâmple asta, sunt un om căruia îi place viața, sunt un om care vrea să ajungă departe, nu am cum să sfârșesc într-o cameră de spital așa. Da, am simțit (n. red- că ar putea să moară) și chiar mi-am sunat un prieten psiholog, pentru că efectiv nu mai rezistam, aveam febră foarte mare, nu puteam să respir, opt zile am fost în agonie. Atunci am pus mâna pe telefon, l-am sunat și m-a încurajat. Și atunci am zis că trebuie să reușesc, nu trebuie să cad.”, a declarat sportivul, în cadrul emisiunii.