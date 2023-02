Giani Kiriță a crezut că va muri, după zile întregi de agonie în spital! Nici familia nu a știut ce se întâmpla cu el: „Am zis că nu am cum să sfârșesc așa. Nu mai rezistam”

In articol:

Giani Kiriță este unul dintre cei mai controversați sportivi din România. Acesta este cunoscut pentru activitatea sa ca fotbalist la Dinamo București, echipă pentru care a jucat între anii 1997 și 2003, fiind și căpitanul acesteia.

În urmă cu câțiva ani, vedeta a ales să se retragă din lumea fotbalului, dar nu a dispărut nicio clipă din showbiz. Recent, acesta a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa, în care credea că va muri.

Citește și: Mama lui Giani Kiriță, portretul robot pentru nora ideală! Se încadrează iubita lui în descriere? Declarații exclusive

Giani Kiriță, la un pas de moarte din cauza coronavirusului

Virusul Sars-CoV-2 a făcut foarte multe victime în cei doi ani de pandemie, mulți dintre cei infectați ajungând în stare gravă la spital, cu șanse minime de supraviețuire. Doar un miracol i-a salvat pe unii dintre ei. Printre aceste persoane s-a aflat și Giani Kiriță, care a mărturisit că a fost internat în stare gravă din cauza COVID.

Nu a știut nimeni atunci ce se întâmpla cu el și cât de gravă a fost situația, nici măcar familia lui, iar asta pentru că nu a vrut el să vorbească în detaliu pe subiect. La momentul respectiv nu a vrut să facă declarații despre starea lui, pentru că nu își dorea ca lumea să creadă că e plătit pentru asta, așa cum s-a spus și despre alte vedete din showbiz.

Citeste si: Avertizare ANM de cod galben de viscol în 20 de zone din România! Rafalele vor ajunge până la 100 km/h- kanald.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Transilvania și o parte din Banat, cele mai sigure zone din România în caz de cutremur. Gheorghe Mărmureanu, mesaj pentru români- stirilekanald.ro

„Chiar a fost un moment foarte greu pentru mine și pentru familia mea. Am stat două săptămâni internat la Victor Babeș, dintre care două zile am stat și cu masca de oxigen pe față. Atunci mi-au trecut toatre filmele negre prin față și am zis: <Bă, nu se poate>. Adică nu vreau să mi se întâmple asta, sunt un om căruia îi place viața, sunt un om care vrea să ajungă departe, nu am cum să sfârșesc într-o cameră de spital așa. Da, am simțit (n.r- că ar putea să moară) și chiar mi-am sunat un prieten psiholog, pentru că efectiv nu mai rezistam, aveam febră foarte mare, nu puteam să respir, opt zile am fost în agonie. Atunci am pus mâna pe telefon, l-am sunat și m-a încurajat. Și atunci am zis că trebuie să reușesc, nu trebuie să cad”, a declarat fostul fotbalist în cadrul emisiunii În Oglindă.

Citește și: Giani Kiriță, marcaj strâns la sexy-văduva milionarului Nae Nicolae! Doar ea îl mai poate scăpa de obsesia pentru ”tinerele”?! Dezvăluiri exclusive

Citeste si: Vești de ultimă oră! Unde a fost găsită actrița Cansu Dere din Infidelul, după ce a fost dată dispărută de către fanii săi!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO "Cum e posibil să își lase copilul așa în ploaie?" Pique, acuzat de neglijență în legătură cu cei doi copii ai săi, Sasha și Milan- radioimpuls.ro

Cum l-a schimbat această experiență pe sportiv

Vedeta a mai dezvăluit că faptul că a trecut printr-o astfel de experiență mai puțin plăcută nu a fost trecută cu vederea și că s-a schimbat. Persoana cea mai îngrijorată la acea perioadă pentru starea lui de sănătate a fost chiar mama acestuia. Sportivul a ales să ascundă de familie cât de grav este și le-a spus că este vorba doar despre febră și că va fi bine.

,,Sunt un Giani așezat acum. Orice fac în viața mea calculez acum, orice. Cea mai îngrijorată a fost mama, dar nu i-am spus, pentru că era o tragedie practic și n-am vrut să o încarc și pe ea sau pe sora mea cu așa ceva. Le-am spus doar că sunt normal, că sunt cu febră, dar o să fiu bine. Nu puteam să-i spun asta, îmi place să-i protejez pe cei din jur”, a mai adăugat acesta.