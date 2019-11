Răzvan Botezatu a decis să emigreze, definitiv, în Germania și să uite de aventurile pe care le-a avut, pe micul ecran, în România, fostul prezentator Tv fiind hotărât să înceapă o viață nouă acolo.

Și, normal, lucrurile au început, încet-încet, să se așeze pentru Răzvan Botezatu, fostul prezentator al unui matinal de succes la acea vreme, fiind, de ceva vreme, îndrăgostit. Și, dacă tot a venit în România și a avut-o alături de Raluca Dumitru i-a cerut acesteia un sfat cât se poate de serios: să își augmenteze cu acid hialuronic, sau nu, buzele. Iar Raluca Dumitru, evident, l-a sfătuit să o facă, așa că Răzvan Botezatu nu a mai stat pe gânduri și a dat o fugă la o clinică specializată pentru asemenea intervenții estetice. ”Mi-am făcut buzele, cred că o să leșine (iubitul lui Răzvan Botezatu, n. red.) când mă vede. Sigur o să îl impresionez și, la o adică, mai explorez și eu viața”, ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.

De altfel, Răzvan Botezatu s-a și întos deja în Germania, iar acum aștepată să se vadă cu noul său iubit, pentru a-i vedea acestuia reacțiile cu privire la noile sale buze.

Răzvan Botezatu a recunoscut că este homosexual, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

"Am fost agresat atât fizic cât și verbal doar pentru că unii presupuneau că aș fi gay. Am fost împins de multe ori, etichetat și pus la zid. Au fost multe nopți în care am plâns. Observațiile homofobe se fac mereu ... "E gay!" - o sentință pe care am auzit-o din nou și din nou, chiar de la oameni apropiați de mine. Și sincer ... nu-mi pasa. Cred că sunt liber să iubesc pe cine vreau eu ... și cred că nimeni nu are dreptul să judece! ", ne-a spus Răzvan Botezatu.

