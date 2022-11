Ce a observat mama lui Theo Rose la Anghel Damian, de când fiica ei este gravidă! Actorul i-a uimit pe toți: „Este ceva ce noi nu am mai văzut”

In articol:

S-au iubit ani la rând cu persoane diferite, dar de mai bine de patru luni, Theo Rose și Anghel Damian formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea mondenă.

Mai mult decât atât, fiind dragoste la prima vedere între ei, acum artista este însărcinată pentru prima dată și spune că va face și nuntă cu actorul.

Anghel Damian și-a cucerit viitoarea soacră

De altfel, iubirea lor este și pe placul părinților vedetei, care au numai cuvinte de laudă la adresa regizorului.

Mama lui Theo Rose se declară mai mult decât mulțumită de viitorul său ginere. Nina Diaconu îl pune pe Anghel Damian pe un piedestal, declarând că cel mai mult apreciază la el felul în care se comportă, are grijă și o iubește pe fiica ei. Actorul încercând să o menajeze pe cât posibil pe viitoarea mămică, astfel încât sarcina să decurgă bine, iar ea și bebelușul din pântec să nu aibă probleme.

De asemenea, fostul iubit al Liei Bugnar a cucerit-o pe viitoarea sa soacră și cu inteligența, empatia și bunătatea de care dă dovadă.

„Ne bucuram de aceste momente frumoase alături de ei. Este incredibil ce se întâmplă. Theo este bine și se bucură de această perioadă frumoasă din viață ei. Anghel Damian este așa cum nu am mai văzut până acum. Un băiat înțelept, cu un rost în viață, este o persoană caldă și plăcută, este absolut minunat. I-am și zis că este ceva ce nu vezi tot timpul! Pe lângă asta, el este foarte responsabil cu fiica mea. Este ceva ce noi nu am mai văzut. Are grijă de ea să nu se obosească prea mult, să îi fie bine. O iubește și o protejează la fiecare pas”, a mai declarat Nina Diaconu, notează Click.

Cât despre o posibilă nuntă între Theo și Anghel, Nina mărturisește că nu are habar de planurile amorezilor, pentru că nu se bagă în viața lor de cuplu.

Se bucură că le merge bine împreună și, notează ea, indiferent că vor face sau nu pasul cel mare, ea și întreaga familie a artistei acceptă orice decizie ar lua cei doi.

„Nu am discutat cu ei despre nuntă, pentru că este strict problema lor. Noi, ca părinți, trebuie să avem mintea deschisă, să gândim deschis, nu mai trăim vremurile care erau acum o sută de ani. S-au schimbat lucrurile, au evoluat, s-au modernizat! Important este ca ei să fie bine. În rest, totul se face în timp și cu calm. Dacă este să fie nuntă bine, dacă nu, asta este, ce e dat de la Dumnezeu o să se întâmple”, a mai spus mama cântăreței.