Ce a pățit Cătălin Botezatu în închisoare și cum își cumpăra protecția altor deținuți. „Le făceam favoruri!”

Cătălin Botezatu, despre perioada în care a fost încarcerat

În urmă cu mai bine de 25 de ani, Cătălin Botezatu a fost închis pentru aproape un an de zile în Italia, într-o închisoare de maximă siguranţă, fiind acuzat de bancrută frauduloasă. Ulterior avea să fie extrădat și să ispășească alte câteva luni în Penitenciarul Rahova. El a povestit cum era la un pas să fie ucis de un deținut și cum reușea să cumpere protecția celorlați delicvenți.

Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Cătălin Botezatu a dezvăluit ce a pățit în perioada în care a fost închis în Italia. El spune că nu a fost abuzat de alți deținuți, însă unul dintre aceștia a încercat să-l omoare.

„Nu, niciodată, dar am fost la câțiva pași distanță de un cuțit și de a fi omorât de un care era arestat acolo, probabil și cu niște boli mintale. Din dorința de a sta departe de acești oameni, toată ziua ocupam terenul de tenis și cine își dorea să joace, să aibă un partener, juca tenis cu mine. La un moment dat, acestui individ i s-a pus pata pe mine. Mi-a spus că am monopolizat terenul de tenis, deși eu stăteam acolo doar să nu mă duc în altă parte, și a venit cu un cuțit către mine și a vrut să mă omoare. Am avut noroc că ceilalți oameni încarcerați de lângă terenul de tenis au sărit să mă ajute, pentru că obișnuiam să le fac diverse favoruri”, a povestit Cătălin Botezatu.

Designerul se bucura de protecția unora dintre deținuți pentru că obișnuia să-i ajute să corespondeze cu femeile dragi lor. „Le răspundeam la scrisori, în închisoare se scriu scrisori între încarcerați și iubite, amante, soții, și pentru că nu aveau mereu textele la ei, am început să le răspun în locul lor. Textele mele erau atât de profunde și pline de iubire încât răspunsurile doamnelor și domnișoarelor erau pe măsură. Au apreciat acest lucru și m-au ajutat foarte mult, m-au salvat. În închisorile de maximă siguranță, nu există abuzuri, acolo te taie pe față sau te omoară direct”, a mai povestit designerul.