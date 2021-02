Ce a pățit Gina Pistol cu doar câteva săptămâni înainte de naștere! Aceasta se confruntă cu probleme dermatologice „Oare mai scap?”

In articol:

Gina Pistol este pe ultima sută de metri din sarcină, însă problemele nu o ocolesc. Diva întâmpină complicații și a apelat la ajutorul și sfatul internauților, în speranța că ei vor știi ce este de făcut. În circa 3 săptămâni Gina Pistol și Smiley își vor ține în brațe primul copil, cei doi așteaptă venirea pe lume a fetiței lor.

Smiley și prezentatoarea TV formează un cuplu de peste 3 ani, însă relația și-au asumat-o și în spațiul public în urmă cu câteva luni, când într-un vlog anunțat nu doar că au o relație în secret, ci și că blondina este însărcinată. Din acel moment, Smiley și Gina Pistol au devenit cel mai iubit, îndrăgit și urmărit cuplu din showbiz-ul românesc, iar fanii vor să știe fiecare detaliu legat de relația lor.

Prezentatoarea TV s-a mai cofruntat în urmă cu câteva săptămâni cu probleme legate de sarcină de la oboseală, la dureri sau diverse pofte și nici în prezent complicațiile par să nu o ocolească.

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]

„Eu, care alergam 6-10 kilometri fără nici o problemă, acum dacă merg 50 de metri, trebuie să iau o pauză. Am şi rinită de sarcină, ceea ce înseamnă că nu pot să dorm noaptea. Dacă se întâmplă să pot să dorm noaptea, atunci trebuie să merg des la baie şi dacă n-am nimic cu astea două, atunci mă loveşte fiica mea.

Şi, pe lângă toate astea, am început să am şi dureri de spate şi sufăr de sindromul picioarelor neliniştite. Mi se umflă mâinile şi picioarele, asta şi când stau mult. Nu mă deranjează că mă umflu, mă deranjează că mă doare. Am dureri de simt că înnebunesc. Dar le îmbrăţişez pe toate. Mai bine le trăiesc, decât să nu le trăiesc”, a mărturisit Gina Pistol.

Gina Pistol, noi probleme în sarcină înainte de naștere

De puțin timp, diva se confruntă cu o nouă problemă de piele. Aceasta a făcut un apel disperat către toate fanele care au trecut prin sarcină să o îndrume, să-i dea un sfat legat de multele alunițe care i-au apărut pe gat.

„Nu știu dacă ați trecut prin asta, cele care ați născut sau sunteți însărcinate. Mi-au apărut niște alunițe pe gât. Multe. Multe. Nu știu cum se numesc. Oare mai scap de ele?”, le-a dezvăluit Gina Pisto internauților.

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]