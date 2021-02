Bat clopotele de nuntă pentru Smiley și Gina Pistol! Ce dezvăluiri bombă a făcut artistul: „Nu exclud căsătoria”

In articol:

Nu mai este mult și Smiley și Gina Pistol vor deveni părinți cu normă întreagă! Cei doi formează un cuplu de mai bine de trei ani, însă relația lor a fost asumată abia anul trecut, când în presă apăruseră mai multe speculații cu privire la relația celor doi și la posibilitatea ca Gina să fie însărcinată. Se

pare că lucrurile s-au adeverit. Smiley și Gina Pistol au făcut anunțul oficial printr-un vlog pe care l-au încărcat pe platforma Youtube.

Vestea că vor deveni părinți i-a bucurat enorm, iar pe parcursul perioadei de sarcină, cei doi au început prgătirile pentru venirea pe lume a fiicei lor. Astfel, pe ultima sută de metru au început renovările la locunță pentru camera bebelușului și, de asemenea, s-au pus la punct cu toate cumpărăturile de la îmbrăcăminte, suzete, biberoane etc.

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite și iubite cupluri din showbiz-ul autohton, iar fanii îi urmăresc îndeaproape la TV sau pe rețelele de socializare pentru vor să știe toate detaliile legate despre relația celor doi. Toată lumea se întreabă acum când vor face cei doi pasul cel mare, iar Smiley rupe tăcerea.

Ce spune Smiley despre căsătoria cu mama fetiței lui, Gina Pistol

Smiley a făcut dezvăluiri bombă despre momentul în care el și Gina Pistol vor

face pasul cel mare. O relație stabilă și frumoasă au, copilul urmează să se nască, iar acum toată lumea se întreabă când vor bate și clopotele de nuntă.

Ei bine, artistul a rupt tăcerea în ceea ca privește căsătoria cu mama fiicei sale, iar în cadrul unui podcast a spuc clar și răspicat că nu exclude ca el și Gina Pistol să-și unească destinele în fața ofițerului stării civile.

„Cu Gina Pistol nu a fost o dragoste la prima vedere. (…) Nu exclud căsătoria”, a declarat artistul în podcastul lui Damian Drăghici.

Gina Pistol și Smiley au ales numele fetiței

Câteva săptămâni îi mai despart pe cei doi de a-și cunoaște fetița. După ce au întors casa pe dos cu renovările și s-au pus la punct cu toate în ceea ce privește venirea pe lume a bebelușului, nu a mai rămas decât să aleagă numele, iar Smiley a dezvăluit că au căzut de acord și asupra acestui aspect.

„Ne-am decis asupra numelui, dar îl divulgăm decât după ce se întâmplă. Deja m-am apucat de sală, să mă pregătesc fizic. Nu am o frică că o să fie fetiță, sunt foarte încântat de treaba asta și abia aștept să o văd, să o cunosc. La ecografie nu are nasul meu, ceea ce e ok, dar abia aștept să văd. Cred că o să fie foarte frumoasă. Profesional urmează foarte multe lucruri”, declara Smiley în urmă cu ceva vreme.