Ce a recunoscut Paula Seling, după ce a divorțat de soțul ei? A povestit abia acum: „Nu rămân indiferentă la suferință. Am decis...”

Paula Seling est, fără doar și poate, un nume cu greutate din industria muzicală autohtonă. A demonstrat, de-a lungul deceniilor de când activează în acest domeniu, că talentul și urechea muzicală sunt punctele ei forte, iar dovadă stau sutele de piese care se bucură de aprecierea fanilor din toate colțurile țării și chiar și de peste hotare.

Totuși, drumul spre succes nu a fost deloc ușor și a învățat pe propria piele că celebritatea vine la pachet cu multe greutăți. Vedeta a dezvăluit totul într-un interviu, susținut la scurt timp după ce s-a aflat că ea și soțul ei au divorțat în mare taină.

,,Cel mai greu moment a fost atunci când am descoperit că lumea artistică este foarte dură, că există tabloide și fake news-uri și că ajungi să nu mai poți să îți protejezi viața privată pentru că, în viziunea unora, persoanele publice nu își mai aparțin. Am decis să mă retrag o vreme, să îmi văd de studii. Dorul de muzică, de scenă, m-a făcut să revin după o muncă intensă cu mine însămi în urma căreia am învățat să nu mă mai atingă răutatea”, a declarat vedeta pentru Viva.ro.

Paula Seling: „Sunt o fată care s-a tratat de timiditate prin scenă”

Chiar dacă este o fire timidă, atunci când urcă pe scenă este un artist desăvârșit, care știe să transmită emoție prin piesele sale. În fiecare melodie pe care a scris-o sau a cântat-o a pus o parte din ea și, cu siguranță, și publicul simte asta ori de câte ori o aude.

De asemenea, Paula Seling recunoaște că ar o sensibilitate aparte pentru oamenii care sunt într-o anumită suferință și față de care nu va putea niciodată să rămână indiferentă. Pe lângă muzică, care este cea mai mare pasiune a ei, artista iubește viața, dar și pe toți oamenii care, de-a lungul timpului, i-au ieșit în cale.

„Cred că tot ceea ce au nevoie să știe se află prin cântecele pe care le-am scris de-a lungul timpului. „Sunt doar o fată cu un pian, „Vreau să mă întorc acasă, „Nu privi în jos, „Promit, „Ridică-te, „Tu nu vezi șamd… În toate piesele scrise am pus câte un strop din mine și din felul meu de a fi. Se simte, probabil, dorința de a trăi prin muzică, de a dărui prin versuri și prin energia muzicii pe care o cânt, se simt implicarea și trăirea. În rest, sunt o fată care s-a tratat de timiditate prin scenă, ambițioasă, poate încăpățânată uneori. Iubesc viața și oamenii și îmi doresc să fac bine cât mai mult. De aceea, nu rămân indiferentă la suferință și fac tot posibilul să ajut când pot”, a declarat cântăreața.

