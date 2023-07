Ce a remarcat Ileana Sterp la fiul ei, Damir, la doar câteva luni de la naștere? L-a filmat și le-a arătat chiar și internauților

In articol:

Ileana Sterp este apreciată și îndrăgită de mulți români, iar aceasta a reușit să atragă de partea sa o comunitate generoasă de fani, prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu. Tânăra păstrează legătura cu admiratorii ei și împărtășește mereu cu aceștia aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și de curând, căci la doar câteva luni de când și-a adus fiul pe lume, Ileana Sterp a remarcat un lucru neașteptat la băiatul ei, mai precis că micuțul are o poziție în care îl vede mai mereu, respectiv cu mâinile încrucișate.

Bineînțeles, sora lui Culiță Sterp l-a filmat pe Damir și a urcat clipul pe internet, pentru a le arăta și urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare.

„Damir, foarte des, își ține mâinile așa împreunate, asta e poziția lui.” , le-a spus Ileana Sterp urmăritorilor ei, în timp ce îl filma pe fiul ei, Damir.

Ilenei Sterp îi este dor de meseria ei

În urmă cu ceva timp, Ileana Sterp le-a dezvăluit urmăritorilor de pe pagina personală de Instagram că a mers la salonul ei din Hațeg, pentru a o vopsi pe cumnata sa, loc pe care nu prea l-a mai frecventat de când a devenit mamă pentru a doua oară.

Deși îi este dor de meseria sa, aceea de hairstylist, sora lui Culiță Sterp spune că îi place mai mult să petreacă timp alături de copiii ei, Carla și Damir.

„Bună ziua! Dacă vă vine să credeți, eu astăzi am fost la salon și am vopsit-o pe cumnata mea, nu am mai fost de foarte mult timp, îmi e dor într-adevăr, dar îmi place și viața de mamă și activitățile ăstea cu copiii, îmi plac și astea foarte mult, recunosc că uneori îmi lipsește salonul, îmi lipsesc clientele mele. Pentru cei care nu știu, eu de meserie sunt hairstylist, fac asta de când am terminat liceul, am făcut un curs la București, apoi am avut salon la Hațeg.”, spunea Ileana Sterp, pe pagina personală de Instagram, în urmă cu mai bine de o lună.