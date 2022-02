Ce a spus Dani Oțil despre soția sa, Gabriela Prisăcariu, în direct la TV: „Nici bine nu am terminat emisiunea”. Fanilor nu le-a venit să creadă

In articol:

Data de 22.02.2022, despre care astrologii au spus că are o energie creatoare, a funcționat pe deplin în cazul Gabrielei Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, asta pentru că, vedeta aflată în zodia Scorpion, a simțit că dorește să schimbe ceva în locuință, așa că l-a

Dani Oțil: „Ce ți-am zis că fac femeile din Scorpion când au energie: renovează”

pus pe partenerul ei la treabă pentru a renova unele locuri de prin casă.

Astrologul emisiunii pe care o prezintă Dani Oțil, alături de colegul său Răzvan Simion, a precizat ieri că data de 22.02.2022 vine cu o energie creatoare, mai ales pentru femeile din Scorpion, iar în ediția de astăzi a matinalului, soțul Gabrielei Prisăcariu a ținut să-i dea dreptate specialistului.

Așadar, Dani Oțil a povestit, în direct la TV, că nici bine nu a ajuns acasă că soția sa l-a și pus la munca, cu gândul de a renova unele părți din locuința lor.

„Ieri ai zis că o să aibă soția energie după două zile mai moi și ce ți-am zis că fac femeile din Scorpion când au energie: renovează. Nici bine nu am terminat emisiune, că s-a trezit luna din Scorpion și am primit oferta ”Gata! Facem și grădinița din fața casei, de zece ani e la fel”, a dezvăluit Dani Oțil,

Cu ce probleme se confruntă Gabriela Prisăcariu, după ce a fost infectată cu COVID-19

în cadrul emisiunii pe care o prezintă.

În urmă cu mai bine de o săptămână, Gabriela Prisăcariu le-a făcut o mărturisire fanilor de pe Instagram, spunându-le că a slăbit foarte tare după ce a fost infectată cu virusul COVID-19. Mai mult decât atât, soția lui Dani Oțil a fost nevoită să ia foarte multe pastile din cauza problemelor, așa că a trebuit să întrerupă și alăptatul, asta pentru că nu a dorit să-l supună

unui risc pe fiul ei, Luca Tiago.

Cu toate acestea, deși își dorea să-l alapteze pe micuțul ei până la vârsta de șase luni, vedeta a reușit să facă acest lucru doar până la patru luni.

„Am slăbit după Covid-19 mult mai tare, deși nu am vrut. Am și celulită. Eu am fost gripată, covidată și mi-a fost extrem de rău. A trebuit să iau extrem de mult pastile și a trebuit să întrerup alăptatul pentru că nu puteam să supun copilul la un risc. Nu mă așteptam să îl las de la sân așa devreme(...) Mi-am dorit să-l alăptez până la 6 luni, dar nu am reușit decât până la 4 luni", le-a explicat Gabriela Prisăcariu fanilor pe Instagram.

Gabriela Prisăcariu și fiul ei [Sursa foto: Instagram]