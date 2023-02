Ce a spus Fulgy despre Bia Khalifa, după ce blondina a dezvăluit că a pus punct relației cu el?! Fiul Clejanilor nu s-a sfiit să recunoască asta: „Părerea mea despre ea rămâne neschimbată”

In articol:

Bia Khalifa și Fulgy au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă care din păcate nu a ținut mult. Totuși, după ce s-au separat, blondina a venit cu o serie de declarații care i-a luat prin surprindere pe fani, explicând că ea a fost cea care l-a părăsit pe fiul Clejanilor.

Ei bine, însă, în ciuda dezvăluirilor făcute de tânără, Fulgy și-a spus părerea sinceră despre fosta iubită, chiar în mediul online, după ce a fost întrebat de un internaut dacă Bia Khalifa a însemnat sau nu ceva pentru el.

„A însemnat ceva Bia pentru tine sau a fost doar ceva de moment?”, a fost întrebarea unui internaut.

„Desigur, am primit-o în viața mea... În timp, am decis că, e mai bine pentru mine să rup orice legătură cu ea. În schimb părerea mea despre ea rămâne neschimbată. Fiecare spune ce are în suflet... iar atunci când vorbești... spui lumii cine ești de fapt! Îi doresc mult noroc și fericire!”, a răspuns Fulgy.

Declarațiile făcute de Bia Khalifa, după despărțirea de Fulgy

Nu cu mult timp în urmă, Fulgy a dat de înțeles că el și Bia Khalifa au pus punct relației de iubire. Imediat după ce fanii au observat că ceva este în neregulă cu cuplul format din blondină și fiul Clejanilor, aceștia au avut numeroase curiozități, iar tânăra a ieșit public cu o serie de declarații, explicându-le tuturor cum este, de fapt, situația și confirmând totodată despărțirea de fostul partener.

”Bine că am scăpat de săracul ăla. Sunt singură, regina s-a întors! Și pentru cine se întreabă, eu l-am lăsat. Eu am pus prima story și a pus și el după. Dacă e cuminte și își vede de treaba lui, nu vă spun ce s-a întâmplat, rămâne privat tot, din respect pentru mine, că eu nu fac tam-tam, doar mă protejez în caz de ceva și răspund în caz că trebuie să corectez situații sau discuții legate de mine. Dacă vrea să-l fac vedetă, că nu-l bagă nimeni în seamă, că are TikTok-ul și Instagram-ul plin doar de mine (și nu le șterge, doar le arhivează ca să nu piardă like-urile). Atât am de spus, nu are de cât să își vadă de treabă și să o lăsăm moartă”, a scris Bia Khalifa, pe pagina sa de Instagram.