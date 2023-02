Bia Khalifa a confirmat despărțirea de Fulgy! Blondina a fost cea care a pus punct relației: „Bine că am scăpat de săracul ala”

In articol:

În urmă cu o lună își etalau relația de iubire în văzul tuturor, fericiți peste măsură, îndrăgostiți lulea și cu planuri mari la purtător, iar acum, spre surprinderea tuturor, lanțul de iubire s-a rupt.

Vorbim despre relația dintre Bia Khalifa și Fulgy, care a ținut zile la rând primele pagini ale tabloidelor ocupate și care continuă să surprindă, deși pare a nu mai fi nicio legătură între ei.

Citește și: Bia Khalifa a luat o decizie despre relația cu Fulgy! Se întâmplă la scurt timp după ce iubitul ei a sărutat o altă femeie: „Stau sub același acoperiș”

Bia Khalifa i-a spus „adio” lui Fulgy

După mai multe imagini în care, ba el apare alături de alte domnișoare, ba ea îl sărută pe Sișu, acum blonda a pus punct speculațiilor.

Mărturisirile Biei Khalifa vin după ce fiul Clejanilor a dat de înțeles în mediul online că este iar un bărbat singur și disponibil, căci este, după cum spune el, în natura sa să golănească și să vâneze.

Citeste si: „Nu vă crede nimeni”. Mesajul tăios transmis de Claudia Puican, după ce Armin Nicoară a recunoscut că relația lor cu Georgiana Lobonț s-a răcit- kanald.ro

Citeste si: Rușii beau în continuare Coca Cola, se îmbracă de la Zara și își iau mobilă Ikea. Incredibil de unde au ajuns să le aducă- stirileprotv.ro

Așa că, tot pe rețelele de socializare, fosta concurentă a show-ului de umor spune că da, este adevărat, relația lor de iubire a ajuns la final, în ciuda a ceea ce declarau odinioară.

Ba chiar, mai subliniază vedeta, ea este cea care a decis să rupă orice legătură cu fiul Clejanilor, pe care l-a și avertizat odată cu anunțul public al despărțirii.

Bia Khalifa spune că preferă să își țină viața privată departe de ochii curioșilor, dar dacă Fulgy o va ataca, atunci, cu siguranță, ea

va ieși public și va spune ce s-a întâmplat, de fapt, între ei.

Citește și: Bia Khalifa, înlocuită de o altă femeie. Fulgy s-a sărutat cu o domnișoară în fața tuturor. Imaginile au devenit virale: „Mr. Moft face ce vrea”

Citeste si: Soția lui Dan Șucu, devastată din cauza problemelor de sănătate ale fiului său: „O boală care omoară părintele”- kfetele.ro

Citeste si: Florin Salam a fost ridicat de procurorii DIICOT. Cântărețul este audiat într-un dosar de cămătărie şi proxenetism- stirilekanald.ro

Citeste si: Lora, noi declarații despre divorțul de Dan Badea. Cântăreața s-a confruntat cu situații extrem de dureroase: ”S-au făcut mulți bani pe suferința mea”- radioimpuls.ro

De asemenea, hotărâtă să își apere imaginea, Bia îl lovește subtil pe fostul iubit, spunând că ea l-a ridicat în mediul online și că tot ea îl va face vedetă, dar cu o imagine negativă, dacă nu va lasă această despărțire să fie ștearsă de timp și dată uitării.

”Bine că am scăpat de săracul ăla. Sunt singură, regina s-a întors! Și pentru cine se întreabă, eu l-am lăsat. Eu am pus prima story și a pus și el după. Dacă e cuminte și își vede de treaba lui, nu vă spun ce s-a întâmplat, rămâne privat tot, din respect pentru mine, că eu nu fac tam-tam, doar mă protejez în caz de ceva și răspund în caz că trebuie să corectez situații sau discuții legate de mine. Dacă vrea să-l fac vedetă, că nu-l bagă nimeni în seamă, că are TikTok-ul și Instagram-ul plin doar de mine (și nu le șterge, doar le arhivează ca să nu piardă like-urile). Atât am de spus, nu are de cât să își vadă de treabă și să o lăsăm moartă”, a scris Bia Khalifa, pe pagina sa de Instagram.

Bia Khalifa a confirmat despărțirea de Fulgy [Sursa foto: Instagram]