Adrian Minune și-a anunțat de curând retragerea din muzică. Artistul a declarat că în 2024 va pune punct carierei sale în muzică pentru a putea să se bucure de viața de familie.

Adrian Minune a anunțat că-și va încheia cariera muzicală în 2024

Adrian Minune a anunțat că se va retrage din industria muzicală în 2024. Cântărețul a decis să-și încheie cariera pentru a se bucura mai mult de familie. Adrian a mai menționat că în cinstea retragerii sale din muzică, va organiza un concert gratis pe un stadion și două spectacole.

”În 2024, o să-mi fac retragerea. Pentru că mai am de trăit 10-15 ani și vreau să mă bucur și eu de familia mea, de tot ce mă înconjoară. Nu mai cânt. Probabil o să fac două spectacole pe an, pentru că menirea mea este să fiu lăutar.

O să-mi fac retragerea pe un stadion, gratis, bineînțeles. Apoi, o să fac două spectacole, pentru că menirea mea este să cânt. Dacă nu cânt, nu știu să fac altceva. Împlinesc 50 de ani și nu vreau să mă treacă nepoata strada. Vreau să mă bucur și eu, să-mi gătească nevastă-mea”, a explicat Adrian Minune, pentru Antena Stars.

Ce avere a strâns Adrian Minune din muzică. Artistul a anunțat că-și încheie cariera în 2024 [Sursa foto: Facebook]

Ce avere a strâns Adrian Minune din muzică

Adrian Minune are o carieră în muzica de petrecere de peste 20 de ani. Artistul a reușit să strângă o avere impresionantă, printre care 15 vile, 13 mașini, mai multe terenuri și obiecte de lux, precum ceasurile scumpe.

De curând, în lumea showbiz-ului, s-a speculat că Adrian Minune se află pe locul trei în topul celor mai bogați cântăreți de manele din România. De asemenea, s-a mai scris că onorariul lui Adrian Minune pleacă de la 6.000 de euro, dar din dedicații, artistul strânge chiar și 20.000 de euro la un eveniment.

Cea mai semnificativă sumă pe care Adrian Minune a strâns-o a fost la un eveniment în 2002, mai exact suma de 60.000 de euro

”Averea mea sunt cei trei copii. Referitor la evaluarea în presă, e o minciună. Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați, ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro, adică 500.000 fiecare. Am terenuri, da!”, a povestit manelistul.