Ce avere a strâns până acum Daniel Negreanu din poker. Este considerat unul dintre cei mai buni jucători din lume 

Daniel Negreanu joacă poker din adolescență, iar până la vârsta de 47 de ani a reușit să adune o avere incredibilă.

Ce avere are Daniel Negreanu din poker

Celebrul jucător de Poker s-a născut în Toronto, Canada, în anul1974, după șapte ani de când părinții lui s-au mutat pe continentul american. Încă din copilărie, Daniel Negreanu a fost fascinant de jocurile cu cărţi și a învățat poker înainte să termine școala generală.

După ce a intrat la liceu, a abandonat cărțile de școală în favoarea celor de joc. El și-a dedicat tot timpul să stăpânească jocul de cărți și a început să joace în cazinourile din Toronto și în partide private și ilegale. În prezent, Daniel Negreanu are o avere estimată la 40 de milioane de dolari și este al doilea cel mai bogat jucător de poker din lume, după Justin Bonomo, care are o avere de 44 de milioane de dolari.

Daniel Negreanu, al doilea cel mai bogat jucător de poker din lume

În prima noapte de poker, Daniel Negreanu pierdea 10 dolari. La primul turneu profesionist, la vârsta de 16 ani, toți banii, adică 3.000 de dolari. După alte insuccese, în anii ’90 s-a gândit chiar că ar fi momentul să-și ia „o slujbă serioasă”.

„Prima oară am ajuns în Las Vegas prin 1990. La primul turneu la care am participat acolo am pierdut cam 3.000 de dolari. Nu m-am lăsat. M-am întors în Canada şi am început să studiez şi mai mult strategiile de poker. Adunam date despre jucători şi despre modul cum reacţionau în situaţii limită.

Poate cel mai important, învățam să îmi controlez la maximum starea emoțională. Acest fapt, însă, avea să aibă un efect negativ asupra vieții mele de zi cu zi. Ajunsesem, practic, să fiu un om rigid, pe fața căruia nu se putea citi nici tristețe, nici fericire, nici altceva. Mai târziu, am realizat că nu trebuie să fiu neapărat un nesuferit pentru a fi un mare jucător de poker. La 23 de ani, m-am mutat în Las Vegas şi eram sigur pe mine. Ştiam că de acum voi câştiga”, relata acesta pentru Fanatik.ro.

Daniel Negreau a intrat în Hall of Fame și a reușit să câștige multe milioane de euro din poker confirmă faptul că pokerul nu înseamnă doar noroc. În 1997, a bifat primele victorii importante, la Campionatul Mondial de poker de la Foxwoods, unde a câştigat 133.600 de dolari. Anul următor, s-a impus la World Series of Poker şi a pus mâna pe prima brăţară şi pe un cec în valoare de 169.400 de dolari. Cu această ocazie a devenit cel mai tânăr jucător de poker care câştigă un titlu la WSOP, record pe care l-a deţinut până în 2004.

Daniel Negreanu, jucător de poker

Daniel Negreanu, carieră la Hollywood

Jucătorul de poker are câteva apariții în mai multe filme de la Hollywood, iar printre acestea se numără „X-Men Origins”, dar și mai multe clipuri muzicale, printre care „Walking Up In Las Vegas”, al lui Katy Perry. Daniel Negreanu a fost dintotdeauna pasionat de actorie și mărturisea că dacă nu reușea să facă milioane din poker, și-ar fi construit o avere în lumea filmului.

„ Dacă nu jucam poker, mi-ar fi plăcut să fiu jucător de fotbal sau de hochei, dar am fost prea mic pentru asta. Poate și actor. Am jucat în câteva filme la Hollywood, chiar și într-un film cu Wolverine! Dar peste tot mi se cere să joc rolul vieții mele, de jucător de poker. Aș vrea să experimentez mai mult. Tare mi-ar plăcea să joc într-un film alături de Angelina Jolie”, mai spunea Daniel Negreanu.

