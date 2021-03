Ce avere are Daniel Ghiță? A fost campion mondial, dar l-a scos din foame salariul de parlamentar

In articol:

Fost campion mondial, Daniel Ghiță, este, acum, unul dintre cei mai vocali parlamentari de la noi, ieșirile sale naționaliste, anti-mască și acuzațiile pe care le împrăștie în jurul său aducându-i o vizibilitate pe care nu a mai avut-o de când lupta în ring.

Deși a câștigat o serie de competiții foarte dificile în lumea sportului, Daniel Ghiță pare că nu a reușit să se îmbogățească din kick-box, singurul său bun, conform declarației de avere depuse la Parlament, fiind, de fapt, un ceas de firmă a cărei valoare o estimează la 50.000 de euro. În rest, Daniel Ghiță nu are niciun imobil, deși are două terenuri extravilane, nu are cont în bancă și are două mașini destul de vechi, o Dacia Logan și un Smart.

Daniel Ghita, declaratie de avere

Mai mult decât atât, anul 2020 par să fi fost unul cât se poate de dificil pentru Daniel Ghiță care, conform declarației de avere, a câștigat 6.395 de lei, adică 532 de lei pe lună, asta după ce, în 2019, reușise să aibă un profit cu firma sa de 19.000

de lei. Totuși, intrarea în arlament l-a făcut pe Daniel Ghiță să uite de problemele financiare, fostul luptător K1, devenit deputat PSD având, acum venituri cât s epoate de serioase, indemnizația de parlamentar fiind una suficient de consistentă: 18.720 de lei, lunar, conform legii.

Menționăm faptul că pe lângă indemnizație și banii primiți pentru funcționarea cabinetului parlamentar, aleșii primesc, în funcție de situație, și diurnă pentru a participa la ședințe, diurnă de deplasare, bani pentru locuință și pentru combustibil. Prin urmare, suma alocată pentru fiecare deputat în parte depășește 20.000 de lei pe lună.

Daniel Ghita s-a remarcat ca luptator de arte martiale

În plus, deputații și senatorii beneficiază, pe perioada mandatului, de transport gratuit intern pe calea ferată cu orice categorie de trenuri de călători.

De asemenea, le sunt decontate chelutielile cu benzina pentru transportul în teritoriu și au dreptul la un bilet de avion gratis pe săptămână, pe linile aeriene interne. Fiecare deputat sau senator, deci și Daniel Ghiță, are dreptul la un abonament de telefonie mobilă decontat de Parlament.

Daniel Ghiță, făcut KO de un discurs

„Cu bună credinţă şi speranţa, numai în concret cu lucruri clare, cunoscute uneori chiar de organele de competenţă respectivă, dar în mod misterios ţinute pe loc…(...) Ca om politic, ca cetăţean al ţării mele, nu am suportat niciodată sintagma utilizată de unii oameni politici «această ţară» pentru că în ceea ce mă priveşte dintotdeauna am gândit româneşte, am simţit româneşte şi întotdeauna inima mea atunci când drapelul României a fost ridicat la Tokyo sau ori de câte ori cu toată fiinţa mea mi-am promovat şi apărat valorile româneşti. De asemenea, sunt colegi de-ai noştri din Parlament care efectiv aruncă de fiecare dată cu noroi, vorbe fără acoperire în fapte, delaţiuni mizerabile, specifice fostei securităţi. Ce să înţelegem de aici, că aceste fantome a trecutului ne urmăreşte şi ne otrăveşte vieţile şi astăzi, sau că unii dintre noi sunt copiii foştilor securişti, care au distrus destine şi vieţi?”, a spus, de la tribuna Parlamentului, Daniel Ghiţă reușind să îi facă pe toți cei care l-au urmărit să fie puțin confuzi cu privire la ceea ce voia sa spună deputatul PSD.