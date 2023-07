Ce avere are Marius Moise, iubitul Biancăi, de la Insula iubirii 2023. Vezi din ce face bani „Făt Frumos”

In articol:

Cum în ultimul timp s-a speculat că Bianca Giurcă s-ar ține strâns de relația cu Marius Moise doar datorită banilor, iată cu ce se ocupă „Făt Frumos” al emisiunii și din ce își câștigă existența!

Din ce face bani Marius Moise de la Insula Iubirii 2023

Marius Moise și Bianca Giurcă au acceptat provocarea Insula Iubirii 2023 pentru a-și supune relația la cel mai greu test al fidelității. Cei doi sunt unul dintre cele 5 cupluri ale emisiunii și concurează pentru a afla dacă relația lor poate trece cu brio prin provocarea ispitelor.

La început, cuplurile au fost despărțite în două tabere, unde vor locui alături de ispitele care vor încerca să le supună testului suprem timp de 21 de zile. Marius Moise a fost primul concurent căruia i s-a aprins flacăra ispitei după doar 4 zile. Iubita lui, Bianca Moise, a izbucnit în lacrimi atunci când a vizionat momentul bărbatului, însă a încercat să îl apere mărturisind că îi poate accepta tentația sa de a înșela, întrucât are alte foarte multe calități.

Mai mult decât atât, tânăra este conștientă de faptul că alte femei pot fi trecătoare în viața lui Marius Moise și atâta timp cât nu se atașează emoțional de ele, ei îi convine situația și nu are nimic de comentat.

Începând cu declarațiile concurentei, în mediul online s-a realizat un adevărat scandal, speculându-se că acestei gânduri ale Biancăi s-au declanșat din prisma faptului că este întreținută financiar de către Marius și nu îi poate impune să fie fidel, întrucât îi este teamă că o va părăsi și va rămâne fără bani.

Marius Moise este fermier și locuiește la sat. Iubita sa, Bianca Giurcă, este casnică, după cum a declarat, și se ocupă cu treburile gospodărești în timp ce partenerul său este la muncă.

Tânăra a mărturisit că face curat în casă, gătește și calcă, lucru ce îi face plăcere atâta timp cât îl știe pe iubitul ei fericit și alături de ea. De asemenea, concurenta este și creatoare de conținut, ocupându-și timpul liber cu live-uri pe TikTok.

Ce avere are Marius Moise, iubitul Biancăi, de la Insula iubirii 2023. Vezi din ce face bani „Făt Frumos” [Sursa foto: Insula Iubirii 2023 Antena 1]

Bianca Giurcă se declară independentă financiar

După ce a fost acuzată că este întreținută de Marius Moise și acesta este motivul pentru care i-ar ierta până și infidelitatea, Bianca Giurcă a răbufnit în mediul online explicând că muncește de la vârsta de 15 ani și nu are nevoie de niciun bărbat care să o întrețină.

„Nu am nevoie de un bărbat să mă întrețină. Mă întrețin de la 15 ani. În timpul liceului aveam două locuri de muncă, am luat și bacul, am făcut și o facultate. În prezent toate lucrurile pe care mi le doresc mi le plătesc singură, plus de asta îmi ajut și familia ”, a scris Bianca Giurcă pe pagina sa de Instagram.

Mai mult decât atât, tânăra a postat și un extras de cont, unde arată câți bani a făcut într-o singură lună din TikTok, și anume 13.164 de dolari.

„Știu că e urât să vorbești despre bani, iar întotdeauna am evitat, dar m-am săturat de toate țațele care își dau ele cu părerea de ce am ales să accept eu niște lucruri în relația mea”, a mai spus iubita lui Marius Moise.

