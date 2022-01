Ce avere avea Adela, polițista de 25 de ani găsită împușcată în cap, la gara din Strehaia? Tânăra nu a trecut nimic pe numele ei

In articol:

Adela Loredana Spînu, polițista din Filiași care s-ar fi sinucis cu arma din dotare, în baia gării din Strehaia, era căsătorită de la sfârșitul anului 2020 cu un șef de post dintr-o comună din Mehedinți. Cei doi păreau să aibă o relație fericită și pozau într-o familie perfectă pe conturile de socializare.

Adela a completat o declarație goală

În luna mai a anului trecut, Adela (25 de ani) și-a depus ultima declarație de avere, în calitate de ajutor șef de post la IGPR-SRPT Craiova. Conform documentului consultat de WOWbiz.ro, tânăra și soțul ei nu aveau terenuri, imobile sau mașini pe numele lor. De asemenea, ei nu dețineau bunuri de valoare, conturi bancare și nu aveau datorii la bănci. Amândoi se întrețineau din salariul de polițist, care era, de altfel, și unica lor sursă de venit.

Polițista a fost găsită miercuri dimineața, de un coleg de serviciu. Acesta a sunat imediat la 112 iar medicii de la ambulanță au ajuns când inima femeii încă mai bătea. Adela a murit însă

la scurtă vreme după ce a fost urcată în salvare.

Femeia nu a mai putut fi salvată

”A preluat-o Ambulanța din Strehaia, avea încă activitate cardiacă, pe traseu a intrat în stop-cardio-respirator. Noi am venit în sprijin și am resuscitat-o timp de 45 de minute, dar nu s-a mai putut face nimic. Leziuni incompatibile cu viața. Are plagă de intrare a glonțului și plagă de ieșire. Cea de ieșire este de circa 7-8 cm, la nivelul capului”, a declarat medicul de pe ambulanță.

Adela se căsătorise în anul 2020

Nu se cunoc cauzele care au dus la gestul necugetat al femeii, dar se pare că aceasta ar fi ales să-și pună capăt zilelor la câteva minute după o discuție telefonică pe care a avut-o cu soțul ei. Conform unor informații apărute în presă, ea s-a prezentat miercuri dimineața la serviciu ”veselă și liniștită”, după cum a declarat chiar șeful ei.

Cazul Adelei vine la nici o lună după cel al unei alte polițiste de 29 de ani din Brașov, care a fost găsită moartă în casă, cu răni provocate de un glonț.

