Cunoscuta femeie de afaceri Monica Tatoiu și-a prezentat bradul de Crăciun, împodobit cum se cuvine de soțul ei. Tatoiu (63 de ani) este măritată de 31 de ani cu Victor, cei doi locuind într-o vilă cochetă din Capitală, evaluată la mai bine de două milioane de euro. Anul trecut, Monica și Victor Tatoiu și-au refăcut jurămintele, cu ocazia aniversării a trei decenii de căsnicie.

"Ne-am casatorit pe 18 iunie la biserica ca nu am avut bani atunci, am avut 24 de invitati si am avut ambitia sa ne facem noi nunta. Ne-am imbatat cu rom. De atunci am facut slujba de multumire la 10 ani, la 15, la 20, 25 de ani. Caut haine, toate costumele sunt slim fit, femeia trebuie sa aiba forme, dar si barbatii arata la fel azi, ca botoxatele astea de langa mine. Vom avea mai mult de 24 de invitati, fiecare femeie va avea o palarie, daca nu are, ii asigur eu o palarie. O sa fie cu dezlegare la peste ca o sa fie in postul Sfintilor Pavel si Petru. Eu am invitat 40 de persoane, acum am auzit ca mai vin inca 20. Nu mi-a spus te iubesc sotul meu de mult timp, dar mi-a aratat-o in fiecare zi." a declarat atunci Monica Tatoiu.

”Stăpânul casei pune steaua. Sa înceapă sărbătorile”, a notat Monica Tatoiu în dreptul imaginilor cu Victor aranjând bradul în livingul vilei. După ce a cotizat ani buni sume uriașe, femeia de afaceri se bucură acum de o pensie de aproape 10000 de lei.