Ce clauză are Oana Radu în contract ca să participe la evenimente! Cine vrea să asculte live piesa “Când ai o zi grea”, trebuie să accepte condiția artistei | EXCLUSIV

Oana Radu este una dintre cele mai iubite cântărețe din România. Aceasta se bucură de succes atât pe plan profesional, cât și personal. Este căsătorită cu antrenorul ei de fitness, Cătălin Dobrescu, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

Oana Radu, sabotată la evenimente

Oana Radu este o artistă adevărată, însă se poate lăuda și ea cu o serie de experiențe neplăcute. În situația ei mai sunt artiști, care poate au pățit lucruri mai grave. Aceasta a povestit în cadrul unei ediții din emisiunea Detectorul de minciuni, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, una dintre experiențele care au marcat-o, din cauza faptului că a fost sabotată. Se pare că, totuși, scena este un loc periculos, iar adică nu știi să gestionezi situația, e greu.

"Acum vreo două săptămâni, am avut un botez la care am fost invitată gen ca și surpriză și cânta o trupă. Cel mai nașpa scenariu este să mergi să cânți pe sunetul altuia, pentru că trebuie să stai la mâna lui cumva. Oamenii m-au asigurat că au sunet, că e totul în regulă. De trei ori am început să cântăm, de trei ori ne-au scos totul din priză. De trei ori, fraților! E îngrozitor!", a declarat Oana Radu.

Oana Radu s-a asigurat că nu va mai păți nimic la evenimente

Având în vedere situațiile neplăcute prin care a trecut, Oanei Radu i-a venit o idee genială. În cazul în care mai are parte de astfel de experiențe, gazdele sunt obligate să o despăgubească. A stabilit totul în contractul ei, pe care îl semnează la fiecare eveniment.

"Am avut un episod la un moment dat, la o cântare pe la Cluj, cu niște oameni dubioși rău, dar ceva rău. Eu am noroc că scap din situații, că am eu norocul ăsta să scap din situații din care nu cred că pot scăpa mulți oameni. Mi-am făcut o clauză în contract, în contractul pe care îl semnez cu mirii sau cu organizatorii, că trebuie să mă despăgubească dacă cineva mă deranjează în cântare, mă înjură, mă împinge, îmi oprește banda, vine trage de mine, îmi ia microfonul. La revedere, îmi plătește daune.", a mărturisit Oana Radu, în emisiunea pe care o moderează.