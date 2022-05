Ce crede Vali Vijelie despre Florin Salam. A spus-o direct, fără ocolișuri: "Un fustangiu"

In articol:

Vali Vijelie a fost recent invitat în cadrul emisiunii moderate de Cătălin Măruță și a acceptat provocarea de a participa la jocul sosurilor iuți. Printre întrebările care i-au fost adresate s-au numărat și câteva despre colegii lui de breaslă.

Artistul a răspuns sincer atunci când a fost nevoit să-și dea cu părerea despre Florin Salam și nu s-a ferit deloc să îl "dea de gol" pe acesta îl direct, la TV.

Vali Vijelie, despre Florin Salam: "A fost un fustangiu înainte"

Vali Vijelie a fost provocat de Cătălin Măruță să numească trei defecte ale lui Florin Salam. Deși prezentatorul TV s-a gândit inițial că l-a pus în dificultate pe artist și că acesta va alege să mănânce iute, se pare că lucrurile au stat diferit.

Manelistul a răspuns imediat, fără să stea prea mult pe gânduri: "Nu se odihnește, mai lipsește de acasă, nu știe să își investească banii. Îți spun sincer, băiatul ăsta are cel mai mare potențial, putea să ajungă la cel mai mare nivel.", a declarat Vali Vijelie despre colegul lui de breaslă, în emisiunea amintită.

, a adăugat artistul.

Vali Vijelie, despre Liviu Guță: "Mi-a dat o mare țeapă"

Vali Vijelie nu a vorbit numai despre Florin Salam în emisiunea lui Cătălin Măruță. Manelistul a amintit și despre Liviu Guță și un incident mai vechi, pe care l-a avut cu acesta: "Liviu Guță e prietenul meu, îl respect, dar el mi-a dat o mare țeapă. El tocmai făcuse melodia "4 nopți și 4 zile", eu l-am sunat să ne vedem la un eveniment să cântăm, a zis că e disponibil. Eu am venit la petrecere și l-am așteptat, îmi zicea: "Mai am puțin, mai am puțin".

La un moment dat, îmi zice primarul: "Până la urmă vine Liviu sau nu?" Eu i-am zis apoi primarului că dacă nu vine Liviu nu mai vreau nimic, mai avea să îmi dea ceva, eu am rămas supărat în sinea mea pe Liviu. Acum vorbesc cu el. Am vrut să fac și o piesă cu el, are o voce incredibilă, dar i-aș da un sfat: să pună mâna să își facă piese, că poate cânta orice.", a adăugat Vali Vijelie.