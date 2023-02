Ce decizie au luat Armin Nicoară și Claudia Puican, după valul de cutremure din România! Artistul a dezvăluit ce făceau în timpul seismului din Oltenia | EXCLUSIV

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican au trăit o adevărată sperietură de Ziua Îndrăgostiților, atunci când totul ar fi trebuit să fie despre iubire și romantism.

Cutremurul din Gorj, de 5.7 grade, s-a resimțit puternic și la Timișoara, acolo unde locuiesc cei doi.

Armin Nicoară ne-a mărturisit că cea mai afectată a fost soția sa Claudia, care s-a speriat extrem de rău și a avut atacuri de panică din cauza seismului de marți. În loc să petreacă de Ziua Îndrăgostiților, cei doi au decis să își contramandeze planurile și mai bine să meargă la părinții lui Armin Acasă.

Armin Nicoară mărturisește cum a trăit cutremurul din Oltenia

Seismul de marți a adus un val de teamă în România, în special după tragedia care s-a produs în Turcia. Mai mulți artiști s-au speriat teribil, iar printre ei s-au numărat și Armin Nicoară și Claudia Puican.

Cei doi artiști au resimțit cutremurul la Timișoara, acolo unde locuiesc. În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară a oferit mai multe detalii.

"Când am ajuns acasă, chiar în prima zi când a fost primul cutremur, am venit și totul a fost bine. Ne-am pus să dormim. Când am simțit primul cutremur, pe cel de luni, ne-am speriat un pic, dar nu foarte tare. Am luat-o mai mult în glumă în primă fază.

Claudia era puțin mai speriată, dar am zis că la noi nu o să fie chiar așa. Am stat așa un pic cu emoții, dar a doua zi a fost un pic mai grav pentru că l-am simțit destul de tare. Noi stăm la etajul 6 și e clar că la înălțime imediat simți, așa cum e la bloc", a dezvălui Armin.

Ce decizie au luat Armin și Claudia după cutremur

Deși marți a fost Ziua Îndrăgostiților și ar fi vrut să își petreacă seara în oraș, Armin și Claudia au decis să își anuleze planurile după cutremur. Cei doi soți au preferat să nu mai meargă la cina romantică, ci s-au dus acasă la artist, acolo unde s-au simțit mai în siguranță.

"Am zis să ieșim în oraș de Ziua Îndrăgostiților, dar când am văzut am zis să mergem la ai mei, pentru că ei stau la casă, la curte. Dacă chiar e ceva ai ieșit imediat în curte și afară, dar la bloc am stat cu emoții și la Claudia a fost un pic mai gravă situația a doua oară pentru că ea are atacuri de panică și cum s-a simțit mai tare a doua oară Claudia s-a speriat foarte rău, abia mai respira, avea palpitații.

A fost o sperietură mult mai mare care s-a amplificat după ce am văzut totul pe rețelele sociale, pe grupuri și la televizor. Am zis că urmează unul și mai mare", a mărturisit Armin Nicoară, pentru WOWbiz.ro.

Armin Nicoară a văzut un cutremur devastator în SUA

Artistul recunoaște că el nu s-a speriat atât de rău, pentru că a trăit o experiență similară în SUA, acolo unde a fost martor la un cutremur devastator. Armin Nicoară ne-a mărturisit că în acel turneu a trăit o adevărată spaimă, mai ales când au fost evacuați din hotel în timpul nopții.

"Eu am fost obișnuit cu situația pentru că am prins unul foarte grav în America. Adică mai multe cutremure, în decurs de o zi și o noapte. Eram pe stradă și ne-am oprit atunci pentru că a fost destul de grav. Au căzut copacii.

Cel mai grav a fost tot atunci, dar în timpul nopții când a fost un nou cutremur și am fost nevoiți să ieșim din hotel, au căzut și sertarele de la mobilă. Acela a fost cel mai grav cutremur pentru mine. Am prins cumva mai rău și pot să spun că am fost un pic obișnuit, dar Claudia acum a văzut pentru prima oară și văzând și ce a fost la televizor a fost puțin mai grav pentru ea", ne-a povestit Armin Nicoară.

Armin și Claudia sunt siguri că totul va fi bine

Având în vedere valul de cutremure din Gorj, resimțite în mai multe zone ale țării, l-am întrebat pe Armin Nicoară dacă au luat în calcul și măsuri extreme cum ar fi să plece din apartamentul de la etajul 6 și să se mute o vreme, la părinții lui Armin.

Artistul este convins că totuși totul va fi bine și nu vor veni lucruri și mai rele din acest punct de vedere.

"Sincer acum, așa eu m-am gândit, doar că parcă nu știu. I-am spus Claudiei că las la alegerea ei. Dacă vrea să mergem la ai mei, dacă nu stăm aici la apartament și asta este. Am zis că o fi ce o fi, Dumnezeu cu noi și mergem pe credință", a mai adăugat Armin Nicoară, pentru WOWbiz.ro.

