Ce diagnostic grav i-au pus medicii Sorinei Guță! Singura ei șansă este un transplant de plămâni: „Am gradul patru”

Despre problemele de sănătate ale Sorinei, prima soție a lui Nicola Guță, a aflat întreaga țară, după anunțul lui Tzancă Uraganu care, însă, înțelesese greșit diagnosticul pus de medici.

Ei bine, cunoscuta artistă a încercat să clarifice situația, dar abia acum a dezvăluit care este diagnosticul pe care i l-au pus medicii care o supraveghează. De săptămâni bune, manelista se află internată în spital, conectată la masca de oxigen care o ajută cu fiecare gură de aer.

Toate problemele ei de sănătate au început după ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2, iar din cauza unor afecțiuni deja existate, aceasta a ajuns în stare gravă, direct pe secția de terapie intensivă.

Cât de grave sunt, de fapt, problemele de sănătate ale Sorinei Guță? Nimeni nu se aștepta la asta!

Pentru a nu mai exista discuți cu privire la problemele cu care se confruntă de câteva săptămâni bune, cu ultimele puteri, Sorina Guță a intrat în direct la un post de manele din România, acolo unde a făcut noi dezvăluiri. Artista a spus care este diagnosticul pus de medicii care au grijă de ea în spital.

Singura ei salvare ar fi un transplant de plămâni, căci în acest moment boala COVID-19 i-a înrăutățit situația. Pentru a putea respira, manelista a fost cuplată la un ventilator de oxigen

„Am gradul patru la plămâni de BPOC. În al doilea rând, valva de la inimă e distrusă!”, a explicat Sorina Guță, la un post de televiziune.

Nicolae Guță, primele declarații despre starea de sănătate a primei lui soții. De ce refuză să o ajute?

La scurt timp, după ce s-a aflat de problemele Sorinei, toată lumea a început să-l acuze pe Nicolae Guță că nu i-a atitudine și că nu se implică pentru a o ajuta pe cea care i-a

fost parteneră de viață. Ei bine, pentru a pune capăt discuțiilor, manelistul a oferit primele declarații și chiar i-a transmis un mesaj primei lui soții, care zace țintuită pe un pat de spital, conectată la oxigen, de săptămâni bune.

„De ceea ce i se întâmplă Sorinei, sincer îmi pare rău, pentru că fiecare trăim în locul nostru, murim în locul nostru și nu putem lua zilele nimănui. Adică, în ideea în care să trăim din zilele cuiva. Chiar îmi pare rău și, Doamne ferește, de ce i se întâmplă. Între mine și Sorina, dacă nu mă înșel, sunt 17-18 ani de când nu mai este nimic.(...) Eu sunt într-un alt context al vieții, am drumul meu.

Eu am pe cine să ajut, am 12 copii. Aceștia care se bat cu cărămida în piept sau cu pumnul în piept, nu vreau să dau nume sau să bat apropouri cuiva, cine vrea să ajute, să își bage mâna în buzunar. Nu trebuie să o facă cu zarvă sau cu alai, cu televiziune sau cu postări pe Facebook. Pe parcursul vieții consider că i-am dat foarte mulți bani Sorinei.

Este Dumnezeu deasupra mea și vede dacă mint. Și asta o pot demonstra chiar cu martori, pentru că în perioada în care am stat cu Sorina, o poate spune o întreagă formație, i-am dat foarte mulți bani, dar nu mai contează. Cine vrea să ajute, să ajute. De mine depind... poate sunt 50 de oameni pe care eu îi știu și care în fiecare dimineață când se trezesc, eu trebuie să am grijă de hrana lor. Am o familie foarte numeroasă.

(...) Să se roage Domnului, că la mâna Domnului suntem toți și de aici încolo să fie atentă cu viața ei, cum sunt și eu atent cu viața ea. Să avem grijă și chiar frică de ziua de mâine pentru că nu știi niciodată ce se întâmplă", a declarat Nicolae Guță, în cadrul unei emisiuni TV.