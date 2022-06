Sorina îi dă replica lui Nicolae Guță! A răbufnit după ce manelistul a declarat că a ajutat-o cu bani în trecut: "Să nu mintă, că nu ne jucăm cu Dumnezeu!"

In articol:

Cazul Sorinei a devenit viral în mediul online, la scurt timp după ce mai multe imagini cu ea, în stare foarte gravă, au fost publicate pe internet.

Situația acesteia a ajuns și la urechile fostului ei partener, Nicolae Guță, însă manelistul a declarat că nu o vrea să o ajute pe femeie, căci, spune el, i-ar fi dat foarte mulți bani pe vremea când erau împreună. Afirmațiile lui Guță au reușit să o scoată din sărite pe Sorina, care nu s-a ferit să-i dea replica.

Sorina, prima reacție după ce Guță a declarat că i-a dat bani în trecut

După ce a fost bombardată cu mesaje din toate părțile, pentru a-și ajuta fosta iubită, Nicolae Guță a explicat că nu își dorește să doneze niciun ban pentru cauza Sorinei. Manelistul și-a motivat alegerea spunând că are o familie numeroasă, de care trebuie să aibă grijă.

Mai mult, acesta a declarat că i-a oferit sume destul de mari femeii în trecut, pe vremea când era împreună.

Afirmațiile lui Guță au ajuns în presă și nu au trecut neobservate de Sorina. Aceasta ținut să-i dea o replică dură artistului:

Am evitat întotdeauna să îl vorbesc de rău, am evitat întotdeauna să vorbesc la adresa lui... în nume de rău, deci îl rog frumos, dacă Nicolae Guță o să vadă la televizor mesajul meu, îl rog frumos să nu mai vorbească la adresa mea, pentru că eu nu am vorbit de el niciodată și nu am apelat la el, și mie Guță nu mi-a dat în viața lui un ban.", a declarat Sorina, în cadrul unei emisiuni TV.

Sorina [Sursa foto: Captură Tiktok]

"Dacă Guță nu intra în viața mea, Guță nu era astăzi cine este!"

Deranjată de afirmațiile făcute în spațiul public, Sorina a ținut să spună că nu a luat niciun ban de la Nicolae Guță, ci mai degrabă ea a fost cea care l-ar fi ajutat de câteva ori pe manelist și pe copiii acestuia, din punct de vedere financiar: "Dacă eu am avut bani, am avut pe munca mea, pe vocea mea. Și să nu mai spună că el mie mi-a dat bani...că nu mi-a dat, i-am mai dat eu lui și copiilor lui. Toată viața am umblat la imaginea lui, dacă Guță nu intra în viața mea, Guță nu era astăzi cine este!", a mai spus Sorina, în cadrul aceleiași emisiuni.

Sorina și Nicolae Guță, pe vremea când formau un cuplu