„Ce e mai frumos decât să fii tată tânăr?” Bogdan Mocanu, veste neașteptată! Tânărul are planuri mari anul acesta

Bogdan Mocanu s-a făcut remarcat în cadrul emisiunii „Puterea Dragostei”, schimbându-și ulterior total viața.

Acum este cunoscut și plăcut la scară largă, banii nu mai sunt o problemă pentru el, s-a mutat în casă nouă, conduce un bolid de lux, roiesc femeile în jurul lui, dar chiar și așa, ceva îi lipsește.

Bogdan Mocanu vrea ca în anul 2023 să devină tată

Iar ceea ce nu are, de fapt, este cea mai mare dorință a lui neîmplinită, încă. Însă, nu mai vrea să lase timpul să treacă și anul acesta vrea să treacă la fapte.

Deși are puțin peste 25 de ani, fostul concurent de la Kanal D își dorește cu ardoare să devină tată, doar că norocul din plan profesional și financiar nu îl însoțește și în plan amoros.

Astfel că anul 2023 l-a prins singur, dar lucrurile nu vor rămâne așa, spune el. Tânărul simte că anii trec rapid pe lângă el, iar dorința lui de a fi un tată tânăr se cam pierde.

Motiv pentru care este hotărât să, în cazul în care în 2023 nu va forma un cuplu solid, din care să rezulte un copil, apeleze la o mamă surogat.

„Cred că 2023 ar trebui să vină cu un copil. Nu știu ce ar putea să mă impresioneze mai mult. Deja trec anii, iar eu am spus că până la 25 de ani trebuie să am copil sau să-l fac. Și dacă nu-l fac, să-mi iau mamă surogat și să-l facă. Adică ce e mai frumos decât să fii tată tânăr? E superb și deja e cam târziu, trec banii”, a spus Bogdan Mocanu, în cadrul unei emisiuni TV.

Și cum noaptea dintre ani l-a prins singur, fără iubită și fără prieteni, Bogdan Mocanu spune că a fost un prilej bun pentru a medita și pentru a-și analiza parcursul din 2022.

Astfel că s-a relaxat singur, în noua casă, la un pahar, bucurându-se de propria companie, de liniște și mulțumind universului pentru tot ce a reușit să facă.

„A fost un Revelion memorabil. De la mine de pe terasă s-au văzut cele mai frumoase artificii. Am stat singur până la 08:00 dimineața. E special să petreci timp cu tine. Am băut, am stat cu cățelul. Nu mai am iubită de mult timp. Puteam să îmi chemi prieteni sau pe cineva la mine, dar nu. Compania mea contează. M-am gândit la tot ce am realizat. Tocmai atunci (n.r. de Revelion) pentru că e un moment special. De la ultimul Revelion până la Revelionul actual, m-am uitat în spate la tot ce am făcut și a fost superb”, a mai spus fostul concurent de la Kanal D.

