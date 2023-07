Ce este nevoită să facă Theo Rose, la nici două luni după ce a devenit mamă?! A recunoscut că nu îi este deloc ușor: „O să mă mai întâlnesc cu copilul meu când o avea 18 ani”

In articol:

Theo Rose se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, cântăreața nu a ratat niciodată ocazia de a fi sinceră față de fanii ei, fapt care s-a întâmplat și recent, căci pe pagina personală de Instagram, șatena le-a transmis un mesaj urmăritorilor ei, după ce

a petrecut 12 ore la Penitenciarul Rahova, pentru filmările serialului unde are un rol important.

Vedeta face tot posibilul pentru a-și intra din nou în ritm, după ce a devenit mămică, însă cu toate acestea, îi pare și rău că nu poate petrece mai mult timp alături de băiețelul ei, Sasha Ioan, care tocmai ce a venit pe lume, explicându-le urmăritorilor că după ce a filmat jumătate din zi pentru serial, aceasta va trebui să revină pe platourile de filmare de la emisiunea unde este jurat.

„Sper că ați avut o duminică liniștită. Eu, de la 8 dimineața am filmat pentru Clanul la Penitenciarul Rahova. Abia acum am terminat. Au trecut, deci, 12 ore, a fost extraordinar. Și mi-a sărit și somnul fix acum când mă duc acasă. Dar e bine. Când mă duc mai stau și eu cu băiatul meu. Și mâine e din nou zi de filmare, nu la(...), ci la(...). O să mă mai întâlnesc cu copilul meu când o avea 18 ani. La emisiunea aia unde cheamă părinții ăia care sunt plecați în străinătate”, a spus Theo Rose, care conducea spre casă.

Cum a fost experiența lui Theo Rose în Penitenciarul Rahova

Theo Rose a stat mai bine de 12 ore pe platourile de filmare, însă nu oriunde, ci chiar la Penitenciarul Rahova, acolo unde a trebuit să filmeze câteva scene care se vor regăsi în serialul unde este protagonistă.

Tânăra a dorit să împărtășească această experiență cu fanii ei și le-a dezvăluit că, deși era speriată la început, aceasta chiar a fost întâmpinată foarte bine de către deținuți, înțelegându-se de minune cu aceștia.

„O să râdeți, dar am avut surpriza ca la penitenciar la Rahova să fiu foarte frumos primită. Strigau băieții, deținuții, de la geamuri, „The Rose, te iubim! Să-ți trăiască băiețelul! Salută-l pe Anghel acasă. Ce mai faci? Ești cea mai tare! Și am stat cu ei de vorbă pe la geamuri. Nici nu vedeam de unde vorbesc că au gratiile alea. Dar băieții cu care am vorbit eu, foarte cu bun simț. Toți suntem speriați de penitenciar. Avem impresia când ajungem acolo, că ajungem într-o junglă”, a spus cântăreața pe Instagram.

De asemenea, șatena a recunoscut, însă, că existau și anumite zone în penitenciar de unde se auzeau foarte multe lucruri rele, dar locul unde a filmat ea a fost unul foarte bun și s-a bucurat că s-a distrat cu cei ce se aflau închiși, deși nu se aștepta.

„Într-adevăr, erau aripi de unde se auzeau chestii ciudate și înjurături și blesteme și toate cele. Dar locul unde am filmat noi a fost super ok și chiar m-am distrat cu băieții”, a mai povestit Theo Rose.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]