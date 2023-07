„Te strică mult acest aspect” Theo Rose, în vizorul fanilor, după ce s-a afișat într-o ipostază surprinzătoare pe internet. Ce nu au putut trece deloc cu vederea

In articol:

Theo Rose a reușit, până la vârsta de 25 de ani, să își clădească o carieră impresionantă în lumea muzicii, iar mai nou cochetează și cu actoria. Pe lângă faptul că este o artistă extrem de apreciată, Theo are acum și o familie împlinită. Cântăreața formează un cuplu de mai bine de un an cu actorul Anghel Damian, iar în urmă cu o lună și jumătate au devenit părinții unui băiețel, pe care l-au numit Sasha Ioan.

Theo Rose este una dintre cele mai cunoscute și ascultate cântărețe de la noi din țară, iar pe rețelele de socializare are peste un milion de urmăritori. Artista are o relație strânsă cu fanii ei de pe internet și le povestește mereu lucrurile care se întâmplă în viața ei, iar aceștia o felicită, dar o și critică de multe ori pentru alegerile ei.

Theo Rose a fost criticată de fani

La o lună și jumătate după ce l-a născut pe micuțul Sasha, Theo Rose s-a întors pe scenă. Ieri, artista a avut primul concert după ce a devenit mamă, la Râmnicu Vâlcea. Bineînțeles că Theo și-a anunțat fanii de pe rețelele de socializare că va cânta din nou, după această perioadă în care a stat acasă cu băiețelul ei.

Artista a postat pe Instagram o fotografie în care apare alături de prietena și colega ei de scenă, Alessandra, în care se observă că Theo a reușit să dea jos kilogramele în plus pe care le pusese în sarcină, având acum din nou silueta ei de invidiat. În postarea ei, Theo laudă mașina cu care ea și Alessandra merg către concert, ambele fiind impresionate de felul în care aceasta arată.

„Luxoasa treaba… N-am vazut masina d’asta in viata vietilor noastre. Unde mai puneti ca azi ne duce si la concert, la Ramnicu Valcea?! Are televizor si congelator. Are si priza. Daca stiam… luam pompa electrica”, a scris Theo Rose pe Instagram.

Însă unii dintre urmăritorii ei de pe rețeaua de socializare nu s-au abținut să o taxeze nici de această dată.

Fanii cântăreței de pe Instagram au criticat-o pe aceasta pentru felul în care s-a exprimat în postarea sa. Internauții nu au putut trece cu vederea peste vocabularul lui Theo, spunându-i că acesta este un defect important pe care îl are.

„Ești minunată, dar nu înțeleg de ce vorbești ca o gipsy... accent și vocabular... te strică mult acest aspect”, i-a transmis o urmăritoare lui Theo Rose, în secțiunea de comentarii de la postarea sa de pe Instagram.

Theo Rose a fost criticată de fani pentru felul în care vorbește [Sursa foto: Instagram]