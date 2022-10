Ce este recomandat pe timp de inflație: chiria sau achiziționarea locuinței? Specialiștii în imobiliare le dau sfaturi prețioase românilor: "Creștem la efect de turmă" | EXCLUSIV

In articol:

Piața imobiliarelor pur și simplu a explodat de când inflația a devenit atât de mare în țara noastră. Tot mai mulți români își caută locuințe noi, fiecare în funcție de nevoi. Totuși, deși dorințele sunt mari, puterea de cumpărare este mică.

Alexandru Dobrea: "ROBOR-ul a fost și este încă în creștere"

Inflația a luat cu asalt România. Prețurile au crescut colosal, indiferent despre ce domeniu vorbim. Unul dintre cele mai afectate este, însă, cel al imobiliarelor. Din cauza scumpirii de pe piață, puterea de cumpărare a scăzut, apărând probleme mari în această arie de comerț.

Totuși, căutare încă există, așa că întrebarea care urmează este: Dacă totuși îmi doresc să mă mut, ce ar fi cel mai bine pentru mine, ca român, aflat într-o țară cu inflație mare? Chirie sau achiziționare? WOWbiz.ro a contactat cu expert în vânzări imobiliare și a explicat întreg procesul, precizând varianta optimă.

"Sunt două lucruri total diferite din punct de vedere al bugetului. Dacă mergem pe chirii până în 500 de euro, e ok. Dacă trecem de chirii de peste 500 de euro, mai bine am face o achiziționare, dar și asta depinde dacă semnezi la bancă. ROBOR-ul este în creștere, a fost și încă mai este. De exemplu, am clienți care au avut o rată de 2100-2200 și acum au rate de 3150, numai din cauza ROBOR-ului. E în funcție efectiv de bugetul fiecăruia și vă dați seama că acum prețurile la imobiliare sunt foarte mari, inflația este foarte mare, atunci puterea de cumpărare este mică.", a declarat Alexandru Dobrea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Experții în imobiliare, sfaturi pentru proprietarii ofertanți

Deși puterea de cumpărare este tot mai mică, proprietarii imobilelor continuă să crească ofertele și să mărească prețurile. Agentul imobiliar contactat de noi are un sfat pentru aceștia, pentru ca piața imobiliară să nu mai fie în continuă scădere.

"Toți proprietarii ar trebui să lase din preț dacă vor să vândă cu adevărat. Dacă creștem la efect de turmă, toată lumea, piața imobiliară va fi, cum este, în cap. Dacă comparăm pe achiziție și chirie, dacă mergem pe chirie sub 500 de euro, este mai bine ca și chirie, dacă este peste 500 de euro, 600 să zic, atunci mai bine facem niște rate la bancă. Acum depinde și de împrumut, cât ai la% din împrumut, sunt foarte multe de discutat.", a explicat Alexandru Dobrea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

