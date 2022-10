Ce este Roxadustat, substanța cu care Simona Halep a fost prinsă dopată? Mărește nivelul de oxigen care ajunge în mușchi

In articol:

Cu puțin timp în urmă, Simona Halep a făcut un anunț pe rețelele de socializare despre faptul că a primit o notificare prin intermediul căreia i s-a transmis că a fost testată pozitiv cu o substanță interzisă, respectiv Roxadustat.

Sportiva le-a transmis fanilor ei că i-a ieșit în sânge o cantitate foarte mică de Roxadustat, medicament folosit pentru a trata anemia asociată cu boala cronică de rinichi.

Roxadustat, în categoria hormonilor, a factorilor de creștere și a substanțelor asociate

Conform site-ului oficial al Agenției Mondiale Antidoping, Roxadustat apare în categoria hormonilor, a factorilor de creștere și a substanțelor asociate.

De asemenea, pe site-urile de specialitate, Roxadustat este prezentat ca un inhibitor al prolil-hidroxilazei factor inductibil de hipoxie (HIF) utilizat pentru a trata anemia simptomatică asociată cu boala cronică de rinichi.

Substanța funcționează prin reducerea defalcării (HIF), fiind un factor de transcripție care stimulează producția de globule roșii, ca răspuns la nivelurile scăzute de oxigen.

Totodată, în funcție de doză, Ruxadustat îmbunătățește biodisponibilitatea fierului, crește producția de hemoglobină și crește masa de celule roșii din sânge la pacienții cu anemie.

Prima reacție a Simonei Halep, după ce a fost testată pozitiv cu Roxadustat

Roxadustat reduce, de asemenea, nivelurile de colesterol de la valoarea inițială, indiferent de utilizarea statinelor sau a altor agenți de scădere a lipidelor, conform site-ului Drugbank.com

Testul de dopaj al Simonei Halep a fost realizat pentru US Open, iar sportiva s-a declarat șocată de rezultatul acestuia, mai ales că în prezent, tenismena a fost suspendată provizoriu de Agenția de Integritate din Tenis.

La scurt timp după rezultatul testului, Simona Halep a venit cu primele declarații, explicându-le fanilor că rezultatul nu este unul real și că va face tot posibilul să demonstreze acest lucru.

” Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: o luptă pentru adevăr! Am fost notificată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea. În întreaga mea carieră, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, este complet împotriva principiilor și valorilor cu care am fost educată. În fața unei astfel de situații, mă simt confuză și trădată. Voi lupta până la final să demonstrez că nu am luat niciodată conștientă o substanță interzisă. Am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. Nu este vorba despre titluri sau despre bani. E vorba despre onoare, despre dragostea pentru tenis pe care o am de 25 de ani ”, a scris Simona Halep, pe internet.

