Declarația care i-a lăsat muți pe fanii Simonei Halep, după divorțul de Toni Iuruc! Nimeni nu se aștepta la asta: "Conștientizând problemele violenței..."

In articol:

Simona Halep s-a răzgândit! Cu toate că după divorțul de Toni Iuruc a anunțat că nu va mai participa la competiții din cauza operației suferite la nas, se pare că tenismena a hotărât să facă o mică excepție.

Anunțul sportivei i-a surprins pe fani, care nu se așteptau la o asemenea decizie!

Citeste si: Cum arată Simona Halep după operația suferită la nas! Wowbiz.ro are imagini în premieră și am aflat cum s-a răsfățat de ziua ei cu 70.000 de euro| EXCLUSIV

Simona Halep participă la "Africa Cares Tennis Challenge": "Este o onoare să încurajez oamenii să se implice"

Simona Halep a anunțat că a acceptat invitația de a participa la un turneu organizat în Africa de Sud, în scop caritabil. Evenimentul, intitulat "Africa Cares Tennis Challenge", va avea loc pe 3-4 decembrie în Johannesburg și este menit să tragă un semnal de alarmă în privința violenței împotriva femeilor: "Ca jucătoare de tenis, am avut multe surse de inspirație și întotdeauna îmi doresc să ajung la un nivel înalt. Este o onoare să încurajez oamenii să se implice prin intermediul acestui eveniment, conștientizând în același timp problemele violenței bazate pe gen.", a declarat Halep, potrivit evz.ro.

"Femeile din Africa de Sud au de cinci ori mai multe șanse de a fi ucise ca urmare a violenței domestice. Ca un protest și un apel pentru a pune capăt violenței de gen în Africa de Sud, am considerat oportun să găzduim Africa Cares Tennis Challenge." , a transmis Tendai Rukwava, CEO al TR Brand Communications & Events.

Citeste si: Cine a fost Alexandru Arșinel! Ce s-a întâmplat cu marele actor- kfetele.ro

Citeste si: Biografia marelui actor Alexandru Arșinel. A fost actor de teatru și film și a avut numeroase premii, medalii, ordine- bzi.ro

Simona Halep [Sursa foto: Captură YouTube]

Simona Halep anunțase că ia o pauză de la tenis, până în 2023

Decizia Simonei Halep de a participa la "Africa Cares Tennis Challenge" a fost cu atât mai surprinzătoare, cu cât tenismena anunțase în spațiul public că ia o pauză de la tenis. În urmă cu două săptămâni, sportiva declara pe contul personal de Instagram că are de gând să-și acorde timp pentru recuperare după operația suferită la nas și să revină pe teren abia în 2023: "După cum ştiţi deja, pentru că am vorbit de multe ori despre asta, în februarie am fost foarte aproape să renunţ la tenis fiindcă nu credeam că am suficientă putere pentru a reveni în top 10. Treceam prin multe momente de anxietate şi am crezut că este timpul să mă opresc pentru că este nesănătos din punct de vedere emoţional. (…)

Citeste si: Cum își trăiește viața Toni Iuruc, după divorțul de Simona Halep

Scopul meu era foarte clar: mi-am dat un an pentru a reveni în top 10. (…) Nu ştiu cât de lungă va fi perioada de recuperare, în acest moment nu mă gândesc decât la recuperare. Ceea ce este sigur este că nu voi mai putea juca în acest an în niciun turneu oficial. Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin cu de toate. Ne vedem pe teren, 2023.", scria Simona Halep în urmă cu doua săptămâni, în mediul online.

Simona Halep [Sursa foto: Instagram]